Pedig megelőzhető lenne – Növekszik a szifiliszbe belehaló babák száma

Idén már 23 csecsemő halt bele a veleszületett szifiliszbe, a regisztrált betegek száma 100 – derítette ki az RTL. Az elmúlt hónapokban pedig alig volt olyan nap, hogy ne kezeltek volna szifiliszes gyereket a Heim Pál Gyermekkórházban, erről Visy Beáta számolt be a csatorna híradójának, aki az Infektológiai osztály vezetője.

Tavaly egész évben haltak bele 21-en a betegségbe az országban, a növekvő számokra reagálva a kormány döntése szerint kötelezővé tették a várandósok második trimeszteri szifiliszszűrését, ami eddig csak az első felében volt alap, úgy tűnik,

sok várandós anya a várandósság második felében fertőződik meg.

Pedig a baba megmenthető lenne a várandósság alatti megfelelő kezelés szerint az RTL-nek nyilatkozó szülész-nőgyógyász szerint.