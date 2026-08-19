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A mohácsi mederhíd építése
Nyitókép: Duna Aszfalt/Nagy Mihály

Hatalmas tolás a Duna fölött – fotók

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Már a Duna fölött halad a mohácsi mederhíd hatalmas szerkezete, fotók is megjelentek.

Mint arról az Infostart is beszámolt, havi, teljesítésarányos elszámolásra térnek át a Mohácsi Duna-híd projektnél, és a vállalkozó, a Duna Aszfalt visszafizeti a Közlekedési és Beruházási Minisztériumnak a teljesítéssel még le nem fedett előleget, 58,6 milliárd forintot, miközben a kivitelezés a felfüggesztéssel nem érintett területeken folyamatosan halad.

A további tárgyalások középpontjában a projekt műszaki tartalmának, illetve annak a részét képező 2x2 sávnak egyeztetése áll. A cél az eredetileg tervezett műszaki tartalomhoz való minél teljesebb visszatérés, valamint olyan feladatmeghatározás kialakítása, amely egyértelmű, megvalósítható, és hosszú távon is megfelelően szolgálja a térség közlekedését.

Négy kéregelem már a mederben van

A Mohácsi Duna-híd és kapcsolódó úthálózat projekt keretében egy 756 méter hosszú, három hídszakaszból álló új híd, mintegy 28 kilométer közút, valamint további hidak és kisebb műtárgyak épülnek. A fejlesztés az M6-os autópálya és az 51-es főút összekötésével állandó közúti kapcsolatot teremt a Duna két partja között, és egy új, déli, kelet–nyugati kereskedelmi tengely alapját teremti meg – emlékeztetett közleményében a Duna Aszfalt.

A felfüggesztéssel nem érintett munkaterületeken a kivitelezés jó ütemben halad.

A mohácsi oldalon a mintegy 2700 tonnás, hozzávetőleg 700 tonna acélt tartalmazó mederhídszakaszt 107 méterrel előretolták, így a hatalmas szerkezet már a Duna fölött halad végleges helye felé.

Eközben a híd mögött már készítik elő a következő tolási szakasz hídelemeit.

Forrás: Duna Aszfalt/Nagy Mihály
Forrás: Duna Aszfalt/Nagy Mihály

Az újmohácsi oldalon is jelentős előrelépés történt: sikeresen elvégezték a B2 jelű ártéri híd első, 60 méteres előretolását, és folyamatosan zajlik a híd ív- és pályaelemeinek az előszerelése, valamint a toláshoz és a szereléshez szükséges segédszerkezetek előkészítése. A mederpillér alapját képező hat darab kéregelem elkészült, amelyek közül négyet már beemeltek a Duna medrébe. Jelenleg a mederpillér vasszerelésén dolgoznak, a Duna átlagos vízszintje alatt hét méterrel.

A Busó körforgalom és további három híd is épül

A hídhoz kapcsolódó úthálózat építésének fontos mérföldköve volt, hogy 2026 június elején a mohácsi oldalon átadták a forgalomnak a Busó körforgalom és az M6-os autópálya közötti négysávos útszakaszt. A munkálatok a kapcsolódó szakaszon is ütemezetten haladnak: a Busó körforgalom és a mederhíd között jelenleg a főpálya töltés és további 3 darab híd építése zajlik, miközben a közművezetékek kiváltása már 90 százalékban elkészült.

Az Ipari út lezárásával megkezdődött a kerékpáros aluljáró építése az Inkubátorház szomszédságában, valamint megtörténhetett az út felett a B05 híd gerendázása is.

Az alföldi oldalon elkészült az ártéri híd szerelőtere, a teljes szakaszon pedig befejeződtek az útépítés előkészítő munkái. Ezt követően megkezdődött a töltés alapozása is, amelynek egy része már elkészült – foglalta össze a cég.

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