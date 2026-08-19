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Nyitókép: Getty Images / Figura13

Egyre több országnak van elege az oroszok mesterkedéseiből

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Egyre több helyen megálljt parancsolnak Moszkvának.

Az ukrán Dezinformáció Elleni Központ értesülései szerint újabb afrikai ország szólította fel Oroszországot, hogy azonnal hagyjon fel a tevékenységével – írja a Defense Express alapján a Portfolio.

Ghána is csatlakozott azokhoz az afrikai országokhoz, melyek egyenesen Moszkvának üzentek, hogy azonnal hagyjon fel a területén a tiltott toborzással. A probléma a két ország külügyminiszteri találkozóján merült fel, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter megerősítette, hogy a kontinens több országa is jelezte már a Kremlnek az ellenvetéseit.

Korábban már hasonló lépéseket tett Kenya, Botswana és a Dél-afrikai Köztársaság is.

A folyamatos felhívások arra utalnak, hogy Moszkva egyre több térségben próbálkozik a toborzással, de erre a kormányok is egyre nagyobb figyelmet fordítanak – írja a lap.

Az oroszok az Ukrajnával vívott háborúban előszeretettel toboroznak távoli országokból katonákat. A módszer megtévesztésre támaszkodik, mivel a szerződést aláírók nem tudják mi áll a dokumentumban.

Általános, hogy teljesen mást állítanak néhány embernek, például hátországi feladatokat ígérnek, végül a frontvonalba küldik harcolni a frissen toborzottakat.

Az is előfordul, hogy állampolgárságot ígérnek, ami kecsegtető lehet több országban – olvasható a Portfolio cikkében.

Becslések szerint eddig legalább 18 ezer külföldit sikerült így behálózni, összesen 128 országból. Az eddigi ismeretek szerint közülük már 3300-an életüket veszthették az összecsapások közben.

Moszkva szeretné ezt a „légiósok” számát megduplázni az év végéig, tehát az oroszok egyre nagyobb mértékben támaszkodnának a külföldiekre a harcok során.

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