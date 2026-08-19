Érdekes újítás a Premier League-mérkőzéseken

A hanganyag felhasználása – amelyre a liga hazai közvetítési jogait birtokló Sky Sports és TNT Sports jogosult – a RefCam rendszer kiterjesztésének része.

A technológia a szezon elején lezajlott hathetes tesztidőszak után vált az élvonalbeli közvetítések állandó elemévé a múlt idényben. A közvetítőtársaságok a fejre szerelhető kamerákat (RefCam) arra használták, hogy új szemszögből, szinte azonnal visszajátszhassák a mérkőzésen történt eseményeket és ezzel javítsák a nézői élményt, ám a klubokkal kötött megállapodás értelmében a kamerák által rögzített hanganyagot csak napokkal később sugározták.

Ebben a szezonban azonban enyhítenek a szabályokon, lehetővé téve a RefCam hanganyagának korlátozott felhasználását az élő mérkőzések alatt. A Premier League 38 fordulójának mindegyikében egy-két esemény hangját is sugározzák majd.

A hanganyagot nem élőben közvetítik, és nem foglalja majd magában azokat az eseteket, amelyeket a videóbíró (VAR) vizsgál felül, mivel ezt a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség szabályalkotó testülete (IFAB) által meghatározott előírások nem teszik lehetővé.

Az új hangszolgáltatás a mérkőzés közbeni, szinte azonnali visszajátszások részeként lesz elérhető, miközben a RefCamet alkalmazó televíziós mérkőzések száma 20-ról mintegy 45-re emelkedik.

Az új lehetőséget bevezetés előtt tesztelik, így a Premier League nyitóhétvégéjén még nem lesz látható.

A labdarúgás lassan vette át a más sportágakban már alkalmazott közvetítési újításokat; a krikettben, a rögbi mindkét válfajában és számos amerikai sportágban már régóta elfogadott gyakorlatnak számítanak a mérkőzés közbeni interjúk és az öltözői kamerák. A közvetítési jogok birtokosai részéről érkező növekvő nyomás hatására a labdarúgás is megpróbál nyitni, bár némi késéssel.