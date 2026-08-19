Jövő héten újraindulhat a paksi atomerőmű minden turbinája – a nap hírei

Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű egyik üzemelő turbináját sem az alacsony vízállás miatt, a jövő héten pedig a korábban leállított turbinákat is újra lehet indítani – jelentett be a miniszterelnök Pakson. Magyar Péter az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit eemelkedett a vízszint.

Hivatalba lépett Magyarország új köztársasági elnöke. Baka Andrást Forsthoffer Ágnes, az államfői jogköröket eddig ideiglenesen gyakorló házelnök fogadta a Sándor-palotában. Legkorábban 2027 végén lehet új államfőt választani, ha Magyarországon közvetlen elnökválasztást vezetnek be – mondta a Magyar Hangnak Melléthei-Barna Márton, a Tisza Párt képviselője.

Az idén Cserhalmi György Kossuth-díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagykeresztjét, az egyik legmagasabb állami kitüntetést, az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter úgy fogalmaz: Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én is beírta magát a történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját.

A 4iG átvilágítása kapcsán a NAV-hoz, a rendőrséghez és a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatalhoz fordul a kormány, sok ezer milliárd forint közpénz visszaszerzése a tét - közölte a gazdasági és energetikai miniszter a Facebook oldalán. Kapitány István a 4iG és a magyar állam kapcsolatát úgy foglalta össze: az állam pénzt adott egy cégnek, hogy abból a cég megvásárolja az állam vagyonát.

Ősszel kerülhet az Országgyűlés elé az alaptörvény módosítása, valamint az európai ügyész és a delegált európai ügyészek kiválasztásához szükséges jogszabálycsomag – közölte az Igazságügyi Minisztérium. Jelenleg intenzíven zajlik a csatlakozáshoz szükséges jogszabályi környezet felülvizsgálata, valamint az előkészítő munka.

Több mint 30 törvény és két alaptörvény-módosítás az új, Tisza-többségű Országgyűlés első száz napjának mérlege – közölte a kormánypárti frakció. Az egyik legfontosabb vállalás a Magyarországnak járó uniós források hazahozatala volt, ezért korrupcióellenes és átláthatósági intézkedéseket fogadtak el.

A kormányfő kérésére a megszokott hétfői és keddi napok helyett jövő csütörtökön és pénteken tartja következő rendkívüli ülését a parlament. Dönthetnek a képviselők a tűzifa áfájának 27-ről 5 százalékra mérsékléséről is.

A Swietelsky 36,3 milliárd forintért újítja fel az Almásfüzitő és Komárom közötti 13,6 kilométeres vasúti pályaszakaszt – jelentette be a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta: a Baross Gábor Vasútfejlesztési Terv részeként megvalósuló beruházás célja, hogy gyorsabbá és kiszámíthatóbbá váljon a közlekedés a bécsi fővonalon.

Mostanáig 4 milliárd forintot fizettek vissza abból a 17 milliárdból, amelyet a Kiemelt Kulturális Programok Ideiglenes Kollégiumának döntése alapján utalt ki a Nemzeti Kulturális Alap a választások előtt. Az Index közérdekűadat-igényléssel kérte ki a listát, amelyen már 170-en szerepelnek.

Súlyos hiányosságokat és drámai körülményeket tárt fel a gyermekotthonokban végzett vizsgálatsorozat, amelyet 2024-ben rendelt el az akkori kormány, de soha nem kerül nyilvánosságra – derül ki a Direkt36 peres eljárás eredményeként megszerzett jelentéseiből. A dokumentumból kiderül, hogy sok gyerek élt elfogadhatatlan körülmények között, penészben, sötétben. Az egyik intézményben a gyerekek éheztek, voltak, akik szexuális bántalmazást is hajlandók voltak eltűrni cserébe azért, hogy ennivalót kapjanak.

Bűncselekmény hiányában megszüntette a pénzmosás gyanúja miatt indított büntetőeljárást az ukrán pénzszállító ügyében a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. Az ügy teljes lezárásához megérkezett a hiányzó osztrák nyomozóhatósági válasz, amely igazolta a megállított szállítmányban lévő bankjegyek és nemesfémek eredetét,

Százmillió forintos bírságot kapott az iváncsai akkumulátorgyár – jelentette be Nagy Ervin. A kultúráért felelős államtitkár bejegyzésében azt írta: a munkavédelmi hatóság azért szabta ki a bírságot, mert 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették az SK On Hungary iváncsai üzemében.

Ősszel a halastavak lecsapolásakor felszabaduló vizet a környező tájba juttatják országszerte, hogy segítsék a vízkészletek megőrzését. A halgazdák az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködve az elmúlt években több helyen alkalmazott módszert most országosan is bevezetik. Az országos tisztifőorvos eközben csütörtöktől vasárnap éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el.

Új tulajdonosa van a Népszavának, miután a Jelent kiadó Liberty Press Kft. átvette a lapot működtető XXI. század Média Zrt.-t. A Népszava vezérigazgatója Vető Balázs lesz, az ideiglenes főszerkesztői feladatokat Horváth Gábor látja el.

Az orosz elnök szerint nincsenek súlyos következményei az orosz infrastruktúrát érő ukrán támadásoknak. Vlagyimir Putyin közölte: az orosz gazdaság növekedése az első fél évben 0,6 százalékos volt, a második negyedévben pedig 1,3 százalékot ért el.

Felmentette a korrupciós vizsgálat alá vont kabinetfőnök-helyettesét az ukrán elnök. Az elnöki rendelet nem tartalmazott indoklást.

Horvátországban őrizetbe vettek egy ukrán férfit az Északi Áramlat gázvezetékek elleni szabotázs ügyében. A férfi ellen a német hatóságok által kiadott európai elfogatóparancs volt érvényben.

Az amerikai elnök utasítására hivatalosan is mintegy a felére rövidítették az amerikai-dél-koreai hadgyakorlatot, amely így már pénteken véget ér. A már a hétvégén belengetett elnöki döntés minden bizonnyal azzal függ össze, hogy Donald Trump újra fel kívánja venni a kapcsolatot Kim Dzsong Un észak-koreai vezetővel.

Rakétatámadás miatt felfüggesztette a kereskedelmet Iránnal az Egyesült Arab Emírségek. A közlés szerint a rakéták a tengerbe zuhantak. Áldozatokról nem számoltak be. Az iráni külügyminisztérium szóvivője tagadta, hogy az országból rakétákat lőttek volna ki az emírségekre.