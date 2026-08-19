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Nyitókép: ATU Images/Getty Images

Aranykonvoj-ügy: a hatóság megszüntette a nyomozást

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Az ukrán Oscsadbank jogi képviselője közölte, hogy az adóhatóság bűncselekmény hiányában beszüntette a pénzszállítók elleni nyomozást.

Bűncselekmény hiányában megszüntette az ukrán pénzszállítók elleni nyomozást a NAV Bűnügyi Főigazgatósága – írja Horváth Lóránt ügyvéd Facebookon közzétett közlése nyomán a Telex. Az ügyvéd az ügyben az ukrán Oscsadbank jogi képviseletét látja el.

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szerint a feljelentésben szereplő, ismeretlen eredetű készpénz és arany, illetve a szemle során talált bankjegyek és arany eredetével és szállításával kapcsolatban megállapítható, hogy azok a Raiffeisen Bank és az Oscsadbank közötti bankközi ügyletből származnak, az értékesített és szállított bankjegyek és nemesfémek eredetét és a vételár az Oscsadbank által történt megfizetését a Raiffeisen Bank International AG bizonylatokkal igazolta.

Megerősítették, hogy nem bűncselekményből származnak a bankjegyek és az arany, nem merült fel kétség az értékek jogszerű eredetével és forrásával kapcsolatban, így törvényi tényállási elem hiányában a cselekmény nem bűncselekmény, továbbá más bűncselekmény gyanúja sem merült fel.

Az adóhatóság a nyomozást júliusban már felfüggesztette, ám a végleges beszüntetésről ekkor még nem született döntés. Ugyanakkor közölték, hogy addigi információik szerint a pénzszállítók nem követtek el bűncselekményt.

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