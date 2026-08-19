A rendőrség a tűzszerészművelet idejére a hotel közelében az utat 400 méter hosszúságban lezárja, a futók és a gyalogosok terelt útvonalon közlekedhetnek, a hotel vendégei pedig nem hagyhatják el az épületet.
A hotelben ragadtak a vendégek, elterelték a forgalmat – robbanótestet találhattak a Margitszigeten
Feltételezett robbanótest került elő a fővárosban, a Margit-szigeten, a termálhotel közelében szerda délután - közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete.
„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át
Beavatkozott a kötvénypiacon Amerika - Mutatjuk a piaci reakciókat!
Az elmúlt hetek optimizmusa után ismét elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők a magas kötvényhozamok és az olajár emelkedése miatt aggódnak, miközben különösen nagy nyomás nehezedik a technológiai részvényekre. A tegnapi amerikai esést ma Ázsiában is komoly eladási hullám követte, Európában pedig oldalazást láthatunk. Délután az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy növeli a hosszúoldali kötvények visszavásárlását, erre pedig nagyot ugrottak a fémek és a tőzsdék, emellett pedig a dollár is nagyobbat gyengült és a kötvényhozamok is csökkenni kezdtek.
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás
A drasztikusan emelkedő esetszámok miatt a kormány szigorította a várandósok szifiliszszűrését.
Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation
The five-year old Gaza girl initially survived the attack and pleaded for help but her body was recovered later with those of six of her relatives.