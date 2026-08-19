A hotelben ragadtak a vendégek, elterelték a forgalmat – robbanótestet találhattak a Margitszigeten

Az elmúlt hetek optimizmusa után ismét elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők a magas kötvényhozamok és az olajár emelkedése miatt aggódnak, miközben különösen nagy nyomás nehezedik a technológiai részvényekre. A tegnapi amerikai esést ma Ázsiában is komoly eladási hullám követte, Európában pedig oldalazást láthatunk. Délután az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy növeli a hosszúoldali kötvények visszavásárlását, erre pedig nagyot ugrottak a fémek és a tőzsdék, emellett pedig a dollár is nagyobbat gyengült és a kötvényhozamok is csökkenni kezdtek.