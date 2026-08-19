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Az ausztrál Nick Kyrgios a szerb Novak Djokovic ellen játszik a wimbledoni teniszbajnokság férfi egyesének döntõjében 2022. július 10-én.
Nyitókép: Neil Hall

Kokaint találtak a korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező doppingmintájában

Infostart / MTI

Pozitív doppingmintát szolgáltatott Nick Kyrgios, korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező.

A 31 éves játékos szervezetében kokain nyomaira bukkantak a júniusi Mallorcán rendezett viadalon elvégzett vizsgálat során. Kyrgios a közösségi médiában elismerte vétségét:

„Sajnálom a rajongóimat, a családomat, a szponzoraimat és mindenkit, aki közel áll hozzám. Mindenekelőtt sajnálom a gyerekeket, akik követnek engem. Tudom, milyen példát mutat ez, és mélységesen csalódott vagyok magamban" - fogalmazott a sportoló, akit hivatalosan augusztus 4-től felfüggesztettek és hosszú eltiltásra számíthat.

Hozzátette, az elmúlt pár év sérülései hatalmas terhet tettek rá fizikálisan és mentálisan egyaránt, emiatt nem tudta a magától elvárt szintet hozni, ezt pedig, karrierje végéhez közeledve nem tudta megfelelően feldolgozni. Kyrgios leszögezte, természetesen ez nem mentség a tettére.

A látványos játékáról és magatartásbeli problémáiról is ismert Kyrgios pályafutása legjobbjaként 13. volt a világranglistán, jelenleg csak a 919. helyet foglalja el az ATP-rangsorban. Egyik legnagyobb eredményeként 2022-ben döntőt játszott Wimbledonban, ahol végül a szerb Novak Djokoviccsal szemben maradt alul.

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Kezdőlap    Sport    Kokaint találtak a korábbi wimbledoni döntős ausztrál teniszező doppingmintájában

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