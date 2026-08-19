Nagy durranások a Balatonnál

Az augusztusi négy napos hosszú hétvégén a Balaton körül számos településen rendeznek tűzijátékot, és lesz olyan hely, ahol már augusztus 19-én élvezhető a látványos program.

A Csodálatos Balaton összegyűjtötte, mely helyszínen és milyen időpontban kezdődik a parádé a tóparton.

Balatonszemesen a tartós szárazság miatt elmarad a tűzijáték, de a tó körül számos helyen lesz ünnepi fényvarázs.

A Balaton környéki ünnepi tűzijátékok helyszínei és időpontjai:

Alsóörs, augusztus 20., 22.00

Badacsony, augusztus 19., 22.00

Balatonberény, augusztus 20., 21.00

Balatonboglár, augusztus 19., 23.00

Balatonfenyves, augusztus 20., 22.00

Balatonföldvár, augusztus 20., 21.30

Balatonfüred, augusztus 20., 22.00

Balatonkenese, augusztus 20., 21.00

Balatonlelle, augusztus 20., 21.00 (lézershow)

Balatonszárszó, augusztus 20., 21.00

Balatonszepezd, augusztus 19., 21.30

Balatonvilágos, augusztus 20., 21.00

Csopak, augusztus 20., 21.30

Fonyód, augusztus 20., 22.00

Keszthely, augusztus 20., 21.00

Siófok, augusztus 20., 22.00

Sümeg, augusztus 20., 21.30

Szigliget, augusztus 20., 21.00

Tihany, augusztus 20., 21.45 és 22.45 (fényfestés)

Zalakaros, augusztus 20., 22.00

Zamárdi, augusztus 20., 21.00

Zamárdi, Strand Fesztivál, augusztus 20., 22.10

Zánka, augusztus 20., 22.00