Magyarellenes falfirkákkal rongálták meg a rimaszombati huszáremlékművet

A nemzetiségi feszültségeket szító incidens azonnali reakciókat váltott ki a magyar közösség képviselőiből. Pál Attila helyi aktivista célzott provokációnak nevezte a történteket, ugyanakkor arra szólított fel mindenkit, hogy bizonyítékok nélkül senkit ne vádoljanak. Mint mondta, az ilyen cselekedetek éket próbálnak verni a város szlovák és magyar közössége közé, holott Rimaszombat ereje éppen abban rejlik, hogy a két közösség békében és kölcsönös tiszteletben képes együtt élni.

Azt is hangsúlyozta, hogy a körülményeket az illetékes szerveknek kell tisztázniuk, az elkövetőknek pedig vállalniuk kell a felelősséget.

Élesebben reagált Orosz Örs, a magyar szövetség politikusa, aki szerint a történtek a 20 évvel ezelőtti Malina Hedvig-ügyet idézik. Mint fogalmazott, szinte napra pontosan két évtizeddel a nyitrai diáklány megverése után még mindig az a helyzet, mint akkor. Orosz szerint a társadalmi légkörért az országos politika is felelősséget visel, és sajnálatosnak nevezte, hogy a temetőkben olyan katonák emlékét is meggyalázzák, akik között szlovák és román nemzetiségűek is voltak. A megrongált emlékmű annak a 33 huszárnak állít emléket, akik 1942 augusztusa és 1943 májusa között a második világháború keleti frontján vesztették életüket.

Az elesettek többsége a mai Szlovákia területéről származott, hatan pedig közvetlenül a gömöri régióból. Az eredeti emlékmű évtizedeken át Rimaszombat Szabadkapuszta városrészében, az egykori laktanya előtt állt. A felújított, illetve részben újraépített emlékművet 2026 májusának közepén avatták fel új helyén, az alsópokorágyi temetőben.

Az emlékjel a korábbi emlékmű egyes elemeit is megőrizte, köztük a tetején elhelyezett huszárkardot, és kétnyelvű tájékoztató tábla is tartozik hozzá.

Az emlékmű már felállítása előtt vitákat váltott ki.

A Matica Slovenska határozottan ellenezte a beruházást, arra hivatkozva, hogy az eredeti emlékművet 1943-ban, a Horthy-korszakban állították, amikor Dél-Szlovákia Magyarországhoz tartozott. A szlovák szervezet szerint az emlékmű egy elnyomó, fasisztának tartott rendszert jelképez. Az emlékmű létrehozásában részt vevő Cinemetu civil szervezet és Orosz Örs visszautasította ezeket a vádakat, Orosz szerint az emlékmű nem fasizmust vagy irredentizmust hirdet, hanem a háborúban elesett katonák emléke előtt tiszteleg.

A rendőrség egyelőre idegen tulajdon megrongálása miatt folytat nyomozást. Nikola Zsapková, a Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint vizsgálják azt is, hogy a magyarellenes felirat miatt szélsőségességgel kapcsolatos bűncselekmény is megállapítható-e.