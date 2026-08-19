ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.71
usd:
311.84
bux:
148659.81
2026. augusztus 19. szerda Huba
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Temető illusztráció
Nyitókép: pexels.com

Magyarellenes falfirkákkal rongálták meg a rimaszombati huszáremlékművet

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Hétfőre virradóra ismeretlen tettesek megrongálták a Rimaszombat melletti Alsópokorágy református temetőjében álló huszáremlékművet. A nemrég felújított mementóra a „Maďari za Dunaj”, vagyis „Magyarok a Dunán túlra!” feliratot festették, emellett obszcén ábrákat és egy, vélhetően a szlovák címert ábrázoló jelet is felfújtak.

A nemzetiségi feszültségeket szító incidens azonnali reakciókat váltott ki a magyar közösség képviselőiből. Pál Attila helyi aktivista célzott provokációnak nevezte a történteket, ugyanakkor arra szólított fel mindenkit, hogy bizonyítékok nélkül senkit ne vádoljanak. Mint mondta, az ilyen cselekedetek éket próbálnak verni a város szlovák és magyar közössége közé, holott Rimaszombat ereje éppen abban rejlik, hogy a két közösség békében és kölcsönös tiszteletben képes együtt élni.

Azt is hangsúlyozta, hogy a körülményeket az illetékes szerveknek kell tisztázniuk, az elkövetőknek pedig vállalniuk kell a felelősséget.

Élesebben reagált Orosz Örs, a magyar szövetség politikusa, aki szerint a történtek a 20 évvel ezelőtti Malina Hedvig-ügyet idézik. Mint fogalmazott, szinte napra pontosan két évtizeddel a nyitrai diáklány megverése után még mindig az a helyzet, mint akkor. Orosz szerint a társadalmi légkörért az országos politika is felelősséget visel, és sajnálatosnak nevezte, hogy a temetőkben olyan katonák emlékét is meggyalázzák, akik között szlovák és román nemzetiségűek is voltak. A megrongált emlékmű annak a 33 huszárnak állít emléket, akik 1942 augusztusa és 1943 májusa között a második világháború keleti frontján vesztették életüket.

Az elesettek többsége a mai Szlovákia területéről származott, hatan pedig közvetlenül a gömöri régióból. Az eredeti emlékmű évtizedeken át Rimaszombat Szabadkapuszta városrészében, az egykori laktanya előtt állt. A felújított, illetve részben újraépített emlékművet 2026 májusának közepén avatták fel új helyén, az alsópokorágyi temetőben.

Az emlékjel a korábbi emlékmű egyes elemeit is megőrizte, köztük a tetején elhelyezett huszárkardot, és kétnyelvű tájékoztató tábla is tartozik hozzá.

Az emlékmű már felállítása előtt vitákat váltott ki.

A Matica Slovenska határozottan ellenezte a beruházást, arra hivatkozva, hogy az eredeti emlékművet 1943-ban, a Horthy-korszakban állították, amikor Dél-Szlovákia Magyarországhoz tartozott. A szlovák szervezet szerint az emlékmű egy elnyomó, fasisztának tartott rendszert jelképez. Az emlékmű létrehozásában részt vevő Cinemetu civil szervezet és Orosz Örs visszautasította ezeket a vádakat, Orosz szerint az emlékmű nem fasizmust vagy irredentizmust hirdet, hanem a háborúban elesett katonák emléke előtt tiszteleg.

A rendőrség egyelőre idegen tulajdon megrongálása miatt folytat nyomozást. Nikola Zsapková, a Besztercebányai Kerületi Rendőr-főkapitányság szóvivője szerint vizsgálják azt is, hogy a magyarellenes felirat miatt szélsőségességgel kapcsolatos bűncselekmény is megállapítható-e.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Magyarellenes falfirkákkal rongálták meg a rimaszombati huszáremlékművet

emlékmű

rongálás

rimaszombat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Kézművesek, őslakos amerikai művészek és bluegrass-zenészek érkeztek az Egyesült Államokból Budapestre, a Mesterségek Ünnepére, hogy megmutassák, miként maradhat élő a hagyomány a 21. században. Az InfoRádió riportere, Rozgonyi Ádám egy budapesti szállodában találkozott a fellépőkkel és alkotókkal.
 

Boltba menne augusztus 20-án? Mutatjuk, hol lehet szerencséje

Térkép - Sok helyen nem lehet közlekedni az augusztus 20-i rendezvények miatt

Cserhalmi Györggyel kapcsolatban tett bejelentést Magyar Péter

VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.19. szerda, 18:00
Müller Veronika
professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Moszkva offenzívára készül, Lavrov szerint egy európai atomhatalom lépett be a háborúba – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Moszkva offenzívára készül, Lavrov szerint egy európai atomhatalom lépett be a háborúba – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Vadim Szkibickij vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzés igazgatóhelyettese egy interjúban elárulta, mi lehet az orosz mesterterv – számolt be az Ukroinform. Kijev információi szerint az orosz vezetés előkészíti a terepet, hogy a szeptemberi választásokat követően mozgósítást rendeljenek el. Ez adja meg a lehetőséget 2027 lején egy nagyméretű offenzívához, de ennek egyelőre nem láthatóak a jelei a határ mentén. Oroszország ismét következményekkel fenyegette meg Nagy-Britanniát, miután értesülések szerint brit gyártmányú drónokat vetettek be oroszországi célpontok ellen. Moszkva évek óta hasonló figyelmeztetésekkel reagál a nyugati fegyverszállításokra, a konkrét válaszlépések azonban eddig többnyire elmaradtak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a szigorításnak? Rendkívüli bejelentést tett a minisztérium, ami rengeteg magyar nőt érint

Vége a szigorításnak? Rendkívüli bejelentést tett a minisztérium, ami rengeteg magyar nőt érint

Felülvizsgálhatják a terhességmegszakítás és a sürgősségi fogamzásgátlás magyarországi szabályait.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation

Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation

The five-year old Gaza girl initially survived the attack and pleaded for help but her body was recovered later with those of six of her relatives.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 18. 22:14
Történelmi utasforgalmat hozott a július a szlovákiai repülőtereken
2026. augusztus 18. 19:12
Kiszárad a Duna, de van egy dolog, ami miatt Szlovákiának nem kell aggódnia
×
×