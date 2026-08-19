Paks a kritikus határ előtt: most dőlhet el, leállnak-e a turbinák

A bizakodó hírről Kapitány István a Facebook-oldalán számolt be. A miniszter bejegyzése szerint ebben fontos szerepe van az elsüllyesztett bárkáknak és a folyamatosan épülő fenékküszöbnek.

Kapitány István jelezte: már csak órák, legfeljebb egy nap választ el a Duna várható legalacsonyabb vízállásától. Pakson most minden intézkedés számít.

A következő órák még kritikusak, ezért a szakemberek továbbra is éjjel-nappal dolgoznak és folyamatosan figyelik a Duna vízállását, valamint az erőmű működését.

„Még nem vagyunk túl a nehezén, de egyre közelebb vagyunk hozzá, hogy közös erővel sikeresen átvészeljük ezt a rendkívüli helyzetet” – írta Kapitány István.