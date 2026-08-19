ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.64
usd:
311.6
bux:
148659.81
2026. augusztus 19. szerda Huba
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Donald Trump amerikai elnök az Artemis II ûrmisszió legénységét fogadó sajtónyilvános eseményen a washingtoni Fehér Ház Ovális irodájában 2026. április 30-án. Az Artemis II küldetés legénysége: Victor Glover, Christina Koch és Reid Wiseman NASA-asztronauta, valamint Jeremy Hansen, a Kanadai Ûrügynökség ûrhajósa április 2-10. között megkerülte a Holdat a NASA Orion ûrhajójának fedélzetén.
Nyitókép: MTI/AP/Matt Rourke

Donald Trump: Amerikának nagyon jó most az iráni helyzet

Infostart / MTI

Donald Trump amerikai elnök szerint „egy bizonyos ponton” újraindulhatnak tárgyalások az Egyesült Államok és Irán között, de ez jelenleg nincs napirenden.

Az elnök a Fehér Ház udvarán zajló építkezésen tartott szerdai bejárás alkalmával újságírói kérdésekre válaszolva úgy vélte, hogy az Iránnal kapcsolatos helyzet „nagyon jó” amerikai szempontból.

Megismételte, hogy Iránt illetően egyetlen célja, hogy ne engedje atomfegyverhez jutni. A célkitűzést magyarázva hozzátette, hogy amennyiben Irán birtokába jutna nukleáris fegyvernek, akkor „azt használná is”.

A Hormuzi-szorossal kapcsolatban megismételte, hogy az nyitva van, teljes amerikai ellenőrzés alatt működik, és azon rengeteg hajót és kőolaj átjut, ugyanakkor elismerte, hogy Irán képes „kellemetlenségeket” okozni, amikor elindít egy-egy katonai drónt.

Arra a kérdésre, hogy még idén találkozik-e Kim Dzsongün észak-koreai vezetővel annyit mondott, hogy „Igen, fogok”.

Azt hangoztatta, hogy a jól kijön az észak-koreai vezetővel, amivel kapcsolatban megjegyezte, hogy ez a tény a világ számára jó hír, ugyanis - szavai szerint - Észak-Korea "57 nagy erejű atomfegyverrel" rendelkezik.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Donald Trump: Amerikának nagyon jó most az iráni helyzet

donald trump

tárgyalás

irán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter állami és miniszteri díjakat adott át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban augusztus 20. alkalmából szerdán.
 

Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Boltba menne augusztus 20-án? Mutatjuk, hol lehet szerencséje

Térkép - Sok helyen nem lehet közlekedni az augusztus 20-i rendezvények miatt

Cserhalmi Györggyel kapcsolatban tett bejelentést Magyar Péter

VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beavatkozott a kötvénypiacon Amerika - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Beavatkozott a kötvénypiacon Amerika - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Az elmúlt hetek optimizmusa után ismét elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők a magas kötvényhozamok és az olajár emelkedése miatt aggódnak, miközben különösen nagy nyomás nehezedik a technológiai részvényekre. A tegnapi amerikai esést ma Ázsiában is komoly eladási hullám követte, Európában pedig oldalazást láthatunk.  Délután az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy növeli a hosszúoldali kötvények visszavásárlását, erre pedig nagyot ugrottak a fémek és a tőzsdék, emellett pedig a dollár is nagyobbat gyengült és a kötvényhozamok is csökkenni kezdtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás

Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás

A drasztikusan emelkedő esetszámok miatt a kormány szigorította a várandósok szifiliszszűrését.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation

Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation

The five-year old Gaza girl initially survived the attack and pleaded for help but her body was recovered later with those of six of her relatives.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 19. 20:24
SMA-tábor a Bethesda Gyermekkórházban: jó lehetőség volt a kikapcsolódásra, egymás közelebbi megismerésére
2026. augusztus 19. 20:13
A hotelben ragadtak a vendégek, elterelték a forgalmat – robbanótestet találhattak a Margitszigeten
×
×