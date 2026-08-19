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Zürich, 2010. augusztus 15.A technozene több tízezer rajongója tolong a zürichi Quai hídon és környékén a 19. évenkénti Street Parade-on, azaz Utcai Parádén, a legnagyobb svájci mulatságon 2010. augusztus 14-én. Balról a Limmat folyó, jobbról a Zürichi-tó vize látható. (MTI/EPA/Alessandro della Bella)
Nyitókép: ALESSANDRO DELLA BELLA

„Örökös és fegyveres” legyen Svájc semlegessége – ebből a javaslatból a jelek szerint nem kér a többség

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Egy friss közvélemény-kutatás szerint a svájci választópolgárok várhatóan elutasítják a semlegesség szigorúbb alkotmányos meghatározását célzó kezdeményezést.

A javaslat például megtiltaná az országnak a gazdasági szankciók elrendelését és a NATO-val való együttműködést. Minderről a portfolio.hu számolt be.

A 20 Minuten és a Tamedia lapok megbízásából készült felmérésben a megkérdezett 13 154 személy 62 százaléka elutasítja a jobboldali Svájci Néppárt (SVP) által támogatott kezdeményezést, mindössze 32 százalékuk áll ki mellette. A svájci kormány szintén ellenzi a javaslatot.

A kezdeményezés támogatói azt szeretnék, ha a svájci semlegességet „örökös és fegyveres” jelzővel rögzítenék az alkotmányban, kizárva ezzel a katonai vagy védelmi szövetségekhez való csatlakozást és az azokkal való együttműködést, kivéve támadás vagy közvetlen fenyegetés esetén.

A pártok közül egyedül az SVP szavazói támogatják egyértelműen a javaslatot, az összes többi párt szimpatizánsainak körében erős az elutasítás.

A kezdeményezésről szeptember 27-én szavaznak.

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