„Örökös és fegyveres” legyen Svájc semlegessége – ebből a javaslatból a jelek szerint nem kér a többség

A javaslat például megtiltaná az országnak a gazdasági szankciók elrendelését és a NATO-val való együttműködést. Minderről a portfolio.hu számolt be.

A 20 Minuten és a Tamedia lapok megbízásából készült felmérésben a megkérdezett 13 154 személy 62 százaléka elutasítja a jobboldali Svájci Néppárt (SVP) által támogatott kezdeményezést, mindössze 32 százalékuk áll ki mellette. A svájci kormány szintén ellenzi a javaslatot.

A kezdeményezés támogatói azt szeretnék, ha a svájci semlegességet „örökös és fegyveres” jelzővel rögzítenék az alkotmányban, kizárva ezzel a katonai vagy védelmi szövetségekhez való csatlakozást és az azokkal való együttműködést, kivéve támadás vagy közvetlen fenyegetés esetén.

A pártok közül egyedül az SVP szavazói támogatják egyértelműen a javaslatot, az összes többi párt szimpatizánsainak körében erős az elutasítás.

A kezdeményezésről szeptember 27-én szavaznak.