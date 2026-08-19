Toronyház lángolt Székesfehérváron – videó

A tűz gyorsan terjedt, a harminc tűzoltó megfeszített munkájának köszönhetően nem érte el a felsőbb szinteket, ám a ház ötödik emelet feletti része füsttel telítődött.

A helyszínre nagy erőkkel riasztott tűzoltóegységek a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat irányításával két oldalról oltották a lángokat, ezzel párhuzamosan mentették azokat a lakókat, akik nem tudták önerőből elhagyni az ingatlant.

Három lakót mentőálarcban a lépcsőházon keresztül, négyet pedig létraszer segítségével hoztak ki. Abban a lakásban, ahol a tűz keletkezett, egy ember az életét vesztette, néhány lakó pedig füstmérgezést szenvedett, őket a mentők kórházba szállították – olvasható a katasztrófavédelem közösségi oldalán.

A nyitókép illusztráció.