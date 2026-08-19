ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.64
usd:
311.6
bux:
148659.81
2026. augusztus 19. szerda Huba
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Bethesda Gyermekkórház
Nyitókép: Facebook / Bethesda Gyermekkórház

SMA-tábor a Bethesda Gyermekkórházban: jó lehetőség volt a kikapcsolódásra, egymás közelebbi megismerésére

Infostart / InfoRádió

Több mint húsz, SMA-val élő gyermek és családjaik találkozhatott a Bethesda Gyermekkórház első SMA-táborában. A háromnapos, a résztvevők számára teljes egészében ingyenes program különlegessége volt, hogy a kórház nemcsak a gyermekeket, hanem szüleiket és testvéreiket is vendégül látta, hogy az érintett családok kikapcsolódjanak, feltöltődjenek, és megtapasztalják: nincsenek egyedül – mondta el az InfoRádióban Mikos Borbála, a Bethesda SMA Génterápiás Központjának vezetője.

„Az SMA-val élő gyermekek és családjaik rendkívül speciális élethelyzetben élnek, hiszen a betegség súlyosságától függően különböző mindennapi nehézségekkel kell megküzdeniük, ami befolyásolja az életminőségüket, illetve a családok lehetőségét is a kikapcsolódásra” – mondta az InfoRádióban Mikos Borbála, a Bethesda SMA Génterápiás Központjának vezetője.

Mint mondta, ezért szerették volna azt, hogy az intézmény dolgozói és a családok együtt lehessenek olyan körülmények között, ahol a lehető legtöbb élményt nyújthatják a szülőknek és a gyerekeknek is. Megjegyezte, az sem volt másodlagos szempont, hogy

a gyerekek ne mindig csak fehér köpenyben vagy kórházi munkaruhában, injekciós tűvel a kezükben lássák a központ dolgozóit, hanem emberileg is közelebb kerülhessenek egymáshoz, hiszen e komplex betegség kezelése során fontos a kölcsönös bizalom.

Mikos Borbála szerint a rendezvény fontos szempontja volt még, hogy most volt 5 éves évfordulója annak, hogy Magyarországon elérhetővé és államilag támogatottá vált az SMA mindhárom gyógyszeres kezelési formája, valamint azért is időzítették a tábort augusztus közepére, mert ez a hónap világszerte az SMA-tudatosság hónapja.

A Bethesda SMA Génterápiás Központjának vezetője úgy véli, az egymás megértése, tisztelete, és az összefogás, azaz hogy osztoznak a nehezebb sorsban is, rendkívül nagy lelki erőt tud adni azon felül, hogy ezek a családok példaértékűen, kitartóan és elkötelezetten mindent megtesznek a gyermekük jövőjének szebbé tételéért. De hasonlóképpen erőt adó dolog lehetett ezen a rendezvényen együtt lenni, elmesélni a múltat és szembenézni a jövővel, együtt a többi kezelt gyerekkel – tette hozzá. Mikos Borbála szerint

eleve feszült helyzet a kórházi kezelés, éppen ezért is volt jó lehetőség a rendezvény egymás emberi oldalról való megismerésére.

A szülők beszélgethettek a munkatársakkal, akik önként vállalták, hogy részt vesznek ezen a három napos programon, feltehették a kérdéseiket, elmondhatták a problémáikat, és a kórház dolgozói is próbálhattak megoldást találni a családok szociális nehézségeinek csökkentésében, vagy éppen szakmai problémákra választ találni.

A központ vezetője elárulta, hogy volt egy titkos program is: szerették volna, hogy a szülők kicsit kettesben is lehessenek, egymásra is fordíthassanak némi időt, ehhez pedig értékes programokat szerveztek a számukra, miközben a Bethesda munkatársai felügyelték, ellátták és szórakoztatták a gyerekeket. A felnőttek így a támogatók révén elmehettek a Szépművészeti Múzeumba, hőlégballonozhattak, vagy éppen moziba mehettek sok más egyéb lehetőség mellett.

A cikk alapjául szolgáló interjút Janovitz Bálint készítette.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    SMA-tábor a Bethesda Gyermekkórházban: jó lehetőség volt a kikapcsolódásra, egymás közelebbi megismerésére

egészségügy

család

program

betegség

kikapcsolódás

gyerekek

bethesda gyermekkórház

sma

mikos borbála

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter állami és miniszteri díjakat adott át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban augusztus 20. alkalmából szerdán.
 

Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Boltba menne augusztus 20-án? Mutatjuk, hol lehet szerencséje

Térkép - Sok helyen nem lehet közlekedni az augusztus 20-i rendezvények miatt

Cserhalmi Györggyel kapcsolatban tett bejelentést Magyar Péter

VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Beavatkozott a kötvénypiacon Amerika - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Beavatkozott a kötvénypiacon Amerika - Mutatjuk a piaci reakciókat!

Az elmúlt hetek optimizmusa után ismét elromlott a hangulat a világ tőzsdéin, a befektetők a magas kötvényhozamok és az olajár emelkedése miatt aggódnak, miközben különösen nagy nyomás nehezedik a technológiai részvényekre. A tegnapi amerikai esést ma Ázsiában is komoly eladási hullám követte, Európában pedig oldalazást láthatunk.  Délután az amerikai pénzügyminisztérium bejelentette, hogy növeli a hosszúoldali kötvények visszavásárlását, erre pedig nagyot ugrottak a fémek és a tőzsdék, emellett pedig a dollár is nagyobbat gyengült és a kötvényhozamok is csökkenni kezdtek.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás

Itt a bejelentés: új kötelező orvosi vizsgálatot vezetnek be Magyarországon, őket érinti a módosítás

A drasztikusan emelkedő esetszámok miatt a kormány szigorította a várandósok szifiliszszűrését.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation

Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation

The five-year old Gaza girl initially survived the attack and pleaded for help but her body was recovered later with those of six of her relatives.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 19. 20:57
Talált ezt-azt a fogyasztóvédelem a nyári szabadidős parkokban
2026. augusztus 19. 20:45
Donald Trump: Amerikának nagyon jó most az iráni helyzet
×
×