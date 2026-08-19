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A paksi Böde Dániel a labdarúgó MOL Magyar Kupa döntőjében, a Paksi FC - Ferencvárosi TC mérkőzésen a Puskás Arénában 2024. május 15-én. A Paks hosszabbításban 2-0-ra legyőzte a bajnok Ferencvárost.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Műteni kell Böde Dánielt

Infostart / MTI

Böde Dánielt – pályafutása során először – műteni kell – közölte csapata, a labdarúgó NB I-ben négy fordulót követően kilencedik helyezett Paksi FC a hétfői vizsgálatok eredményeként meghozott szerdai döntést.

A Tolna megyei klub a honlapján kiemelte: a csapat 39 éves kapitánya még a múlt héten az egyik edzésen a bal combjában szenvedett sérülést – nem is tudta folytatni a gyakorlást –, ezért nem állhatott Bognár György vezetőedző rendelkezésére a legutóbbi fordulóban, amikor a Paks a felcsúti Puskás Akadémia FC vendégeként 3–2-es vereséget szenvedett.

Böde a műtétről azt mondta: bízik benne, hogy még ezen a héten meglesz az operáció.

„Csináljuk minél hamarabb, gyerünk, aztán jövök is vissza, amint lehet! Úgy mondták, előreláthatóan három-négy hónap lesz a kihagyás” – fogalmazott Böde élete első orvosi beavatkozásáról. Hozzátette: a történtek óta folyamatosan érzi a sérülés helyét a combjában.

Böde a mostani bajnoki idényben háromszor játszott, mindháromszor csereként – összesen 66 percet –, miként a Paks két nemzetközi kupameccsén is. A futballista a Hivatásos Labdarúgók Szervezete statisztikái alapján 531 mérkőzésen lépett pályára az élvonalban, ezzel a negyedik helyen áll az örökrangsorban Végh Zoltán (570), Kuttor Attila (560) és Illés Béla (540) mögött. Böde kimondott célja, hogy mindhármukat megelőzve az élre kerüljön.

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