Műteni kell Böde Dánielt

A Tolna megyei klub a honlapján kiemelte: a csapat 39 éves kapitánya még a múlt héten az egyik edzésen a bal combjában szenvedett sérülést – nem is tudta folytatni a gyakorlást –, ezért nem állhatott Bognár György vezetőedző rendelkezésére a legutóbbi fordulóban, amikor a Paks a felcsúti Puskás Akadémia FC vendégeként 3–2-es vereséget szenvedett.

Böde a műtétről azt mondta: bízik benne, hogy még ezen a héten meglesz az operáció.

„Csináljuk minél hamarabb, gyerünk, aztán jövök is vissza, amint lehet! Úgy mondták, előreláthatóan három-négy hónap lesz a kihagyás” – fogalmazott Böde élete első orvosi beavatkozásáról. Hozzátette: a történtek óta folyamatosan érzi a sérülés helyét a combjában.

Böde a mostani bajnoki idényben háromszor játszott, mindháromszor csereként – összesen 66 percet –, miként a Paks két nemzetközi kupameccsén is. A futballista a Hivatásos Labdarúgók Szervezete statisztikái alapján 531 mérkőzésen lépett pályára az élvonalban, ezzel a negyedik helyen áll az örökrangsorban Végh Zoltán (570), Kuttor Attila (560) és Illés Béla (540) mögött. Böde kimondott célja, hogy mindhármukat megelőzve az élre kerüljön.