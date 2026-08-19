Magyar Péter levelet írt Forsthoffer Ágnesnek, rendkívüli ülés jön

A Tisza-kormány hivatalba lépése után a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet elmaradt, és az elmúlt két hónapban sorra tartottak rendkívüli üléseket. A mostani hét kivételt jelentett, jövő hét végén azonban ismét rendkívüli ülésre kerül sor, ráadásul a megszokottól eltérő napokon.

Magyar Péter miniszterelnök szerdai levelében arra kérte az Országgyűlés elnökét, hogy a kormány nevében augusztus 27–28-ra, csütörtökre és péntekre hívja össze a parlament rendkívüli ülését. Az Országgyűlés elnöki tisztségét mától, Baka András köztársasági elnök hivatalba lépését követően ismét Forsthoffer Ágnes tölti be.

A javasolt napirend szerint a kétnapos ülésszakon több törvényjavaslatról és fontos közjogi kérdésről is tárgyalnak:

H/437. számú határozati javaslat A Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság

létrehozásáról

létrehozásáról T/438. számú törvényjavaslat A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosításáról (a szakképzési centrumok működésének racionalizálása és költséghatékonyabbá tétele)

T/503. számú törvényjavaslat Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (az uniós joggal való összhang megteremtése; egy mulasztásos alkotmánysértő helyzet megszüntetése)

T/504. számú törvényjavaslat Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény

módosításáról (27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa áfáját)

módosításáról (27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa áfáját) T/505. számú törvényjavaslat A Magyarország Alaptörvényének 17. módosításával

összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról (ezek többek között a köztársasági elnök jogállását és az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályokat érintik)

– derül ki a miniszterelnök beadványából.