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Magyar Péter miniszterelnök napirend elõtt szólal fel az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. augusztus 10-én.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter levelet írt Forsthoffer Ágnesnek, rendkívüli ülés jön

Infostart / MTI

Egy hét kihagyás után ismét rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett jövő hétre a kormány, de a szokásos hétfői és keddi napok helyett csütörtökre és péntekre. Több törvényjavaslat, továbbá közjogi kérdések is napirendre kerülhetnek.

A Tisza-kormány hivatalba lépése után a június közepétől megszokott nyári parlamenti szünet elmaradt, és az elmúlt két hónapban sorra tartottak rendkívüli üléseket. A mostani hét kivételt jelentett, jövő hét végén azonban ismét rendkívüli ülésre kerül sor, ráadásul a megszokottól eltérő napokon.

Magyar Péter miniszterelnök szerdai levelében arra kérte az Országgyűlés elnökét, hogy a kormány nevében augusztus 27–28-ra, csütörtökre és péntekre hívja össze a parlament rendkívüli ülését. Az Országgyűlés elnöki tisztségét mától, Baka András köztársasági elnök hivatalba lépését követően ismét Forsthoffer Ágnes tölti be.

A javasolt napirend szerint a kétnapos ülésszakon több törvényjavaslatról és fontos közjogi kérdésről is tárgyalnak:

  • H/437. számú határozati javaslat A Médiatanács elnökét és tagjait jelölő eseti bizottság
    létrehozásáról
  • T/438. számú törvényjavaslat A szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény módosításáról (a szakképzési centrumok működésének racionalizálása és költséghatékonyabbá tétele)
  • T/503. számú törvényjavaslat Egyes igazságügyi tárgyú törvények módosításáról (az uniós joggal való összhang megteremtése; egy mulasztásos alkotmánysértő helyzet megszüntetése)
  • T/504. számú törvényjavaslat Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény
    módosításáról (27-ről 5 százalékra csökkentik a tűzifa áfáját)
  • T/505. számú törvényjavaslat A Magyarország Alaptörvényének 17. módosításával
    összefüggésben az Alkotmánybíróság működését érintő egyes törvények módosításáról (ezek többek között a köztársasági elnök jogállását és az Alkotmánybíróságra vonatkozó szabályokat érintik)

– derül ki a miniszterelnök beadványából.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter levelet írt Forsthoffer Ágnesnek, rendkívüli ülés jön

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