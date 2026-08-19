Őrizetbe vettek egy férfit az ösküi robbanás ügyében

Azt írták, az ösküi családi háznál történt robbanást követően a rendőrök megállapították, hogy az ingatlanban élő 43 éves férfi engedély nélkül, nem megfelelő körülmények között tárolt különböző veszélyes anyagokat – feltehetően második világháborús lövedékeket, valamint egy aknagránátot –, és az egyik eszköz felrobbant.

A férfi a robbanásban megsérült, a mentők kórházba vitték, a környéket pedig mintegy száz méteres körzetben kiürítették, mivel a detonáció a közelben élők testi épségét és életét is veszélyeztette.

A veszélyes anyagokat a Készenléti Rendőrség tűzszerészei szállították el, a robbanótestek azonosítását és eredetét szakértők vizsgálják.

A rendőrök a férfit őrizetbe vették, majd gyanúsítottként hallgatták ki, ellene közveszélyokozás miatt indult büntetőeljárás – áll a közleményben.