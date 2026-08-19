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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelõs miniszter beszédet mond a 24. Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat országos megnyitó sajtótájékoztatóján az Iparmûvészeti Múzeumban 2026. június 20-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

„Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

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Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter állami és miniszteri díjakat adott át a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztériumban augusztus 20. alkalmából szerdán.

Tarr Zoltán Népművészet Mestere díjat, Kallós Zoltán Külhoni Magyarságért díjat, Bánffy Miklós-díjat, Bessenyei György-díjat, Csokonai Vitéz Mihály-díjat, Martin György-díjat, Népművészet Ifjú Mestere díjat, Móra Ferenc-díjat, Pauler Gyula-díjat és Szinnyei József-díjat adott át a minisztérium dísztermében.

A díjakkal a népművészet, a közművelődés, a muzeológia, a könyvtári és levéltári szakma, valamint a külhoni magyar közösségek szolgálatában végzett kiemelkedő munkát ismerik el.

A miniszter azt mondta, régi hagyomány, hogy Szent István ünnepe előestéjén adják át ezeket az elismeréseket, „hiszen ez az ünnep minden évben ugyanazt a kettős kérdést teszi fel nekünk: mit őrzünk meg abból, amit ránk bíztak és mit teszünk hozzá ahhoz, amit majd tőlünk örökölnek”.

Örömét fejezte ki amiatt, hogy „a magyar nép ez év tavaszán újra visszatalált Szent István, Széchenyi és Antall József útjára”. Helyünk Európában, a megoldást és együttműködést keresők között van – tette hozzá, majd úgy folytatta: ez az út „ugyanakkor erős nemzeti öntudatot követel és nyelvünk, kultúránk magas szintű ápolását várja el tőlünk”.

A kultúra fontosságáról szólva azt mondta, ez a terület „szövet, ami összetartja és meghatározza az országot, másként fogalmazva minden cselekedetünk a kultúra szövetében zajlik és itt nyer értelmet”. Mint kifejtette, „a kultúra által értelmezzük közös történelmünket és helyünket a világban, ebből fakadnak, ezáltal jelennek meg legfontosabb értékeink is”.

Kijelentette: nem véletlen, hogy – hasonlóan sok korábbi, hegemóniára törekvő rendszerhez – az elmúlt másfél-két évtized „fura urai” is a kultúra területén kezdték és kemény kézzel igyekeztek véghezvinni az ország és a társadalom átalakítását célzó tevékenységüket.

Az új kormány feladata felszabadulást hozni, megszüntetni a politikai befolyást, átláthatóvá és értékalapúvá tenni a támogatási lehetőségeket – részletezte Tarr Zoltán.

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Kezdőlap    Belföld    „Fura urak” és felszabadulás – Tarr Zoltán állami és miniszteri díjakat adott át

állami kitüntetés

tarr zoltán

társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős minisztérium

augusztus 20

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