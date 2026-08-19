ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.71
usd:
311.84
bux:
148659.81
2026. augusztus 19. szerda Huba
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: InfoRádió

Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám

Kézművesek, őslakos amerikai művészek és bluegrass-zenészek érkeztek az Egyesült Államokból Budapestre, a Mesterségek Ünnepére, hogy megmutassák, miként maradhat élő a hagyomány a 21. században. Az InfoRádió riportere, Rozgonyi Ádám egy budapesti szállodában találkozott a fellépőkkel és alkotókkal.

Augusztus 20-a és 23-a között az Amerikai Egyesült Államok lesz a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett 40. Mesterségek Ünnepe díszvendége a Budai Várban. E jelentős esemény keretében, és az amerikai függetlenség 250. évfordulója tiszteletére 18 amerikai művész látogatott Magyarországra, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartásában.

A Mesterségek Ünnepére kilátogatóknak lehetőségük nyílik találkozni olyan kézművesekkel, akik a hagyományos mesterségek széles skáláját képviselik, köztük a fafaragást, a fazekasságot, a nyomdászatot, a hímzést és más hagyományos művészeti ágakat.

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének kulturális attaséja szerint a folyamatos megújulás elengedhetetlen a hagyományok fennmaradásához. „Vannak például olyan keramikusaink, akik modern közösségimédia-kifejezéseket is beépítenek az alkotásaikba. Kate Schroeder például úgynevezett »shelfie« bögréket készít, amelyek teljes egészében kézzel formázottak és faragottak. Szóval, rengeteg igazán klassz dologgal találkozhat majd a közönség” – mondta az InfoRádiónak Melissa Quaertell.

Stefan Romero és Karen Wallach textilművészek egy közösségi hímzést készítenek, amelyet Benjamin Franklin híres csörgőkígyója, az amerikai gyarmatok egyesülésének szimbóluma ihletett. „Amerika Kárpitja véleményem szerint a korai amerikai lét összetettségét és sokszínűségét jelképezi. Azt, hogy sok különböző ember vett részt az Amerikai Egyesült Államok megalapításában, nem csak az elnökök, George Washington, Thomas Jefferson vagy John Adams. Rávilágít arra is, hogy a hétköznapi amerikai emberek képesek változást elérni, akár 250 évvel ezelőtt, akár napjainkban” – fogalmazott Stefan Romero.

Különleges produkcióval készül Budapesten a TwoShields Productions multidiszciplináris amerikai őslakos művészeti együttes, amely több indián nemzetet képviselve gyöngyfűzést, dob- és fuvolakészítést, valamint más, generációkon át öröklődő és ma is élő hagyományokat, zenét és táncot mutat majd be. „A cél az, hogy továbbvigyük az őslakos amerikai táncot, a történelmet és a kultúrát; ahogy az egyes generációk felnőnek, fontos, hogy átadhassunk ebből valamit számukra. Ha nem osztjuk meg ezt különféle módokon, például történeteken, táncon és ehhez hasonló alkalmakon keresztül, akkor ez a kultúra és a zene elveszhet a jövő generációi számára” – mondta Nino Reyos, a TwoShields Productions alapítója, aki ottjártunkkor a Hilton Budapest szálloda lobbijában meg is szólaltatta hangszerét, az indián furulyát.

A zenei palettát színesíti a Hot Buttered Rum San Franciscó-i székhelyű amerikai bluegrass-zenekar is. Erik Yates, a zenekar énekese és bendzsósa az InfoRádiónak azt mondta: az együttessel már 25 éve zenélnek együtt, és reméli, hogy ezt újabb 25 év közös játék követi majd. „Erikkel az egyetemen találkoztunk, és évtizedek óta játsszuk a legkülönfélébb zenéket szerte a világon. És ez még mindig élvezetes, igazán remek móka!” – tette hozzá Nat Keefe gitáros. A zenészek elmondták azt is, hogy az egyik kedvenc elfoglaltságuk a közönség megénekeltetése, ennek nagy hagyománya van Amerikában.

„Vasárnap dél és egy óra között itt leszünk a Hilton Budapest szállodánál, és magyar bluegrass-zenészekkel fogunk játszani. Az Egyesült Államokban télen sok bluegrass-eseményt rendeznek zárt térben, mivel odakint hideg van, így hozzászoktunk a szállodai előcsarnokokban való játékhoz. Azt hiszem, most is ezt fogjuk tenni. Reméljük, a szálloda is felkészült ránk” – jegyezte meg Erik Yates, aki barátaival szerdán délelőtt a Mátyás templom Mária-kapuja előtt adott ízeltőt a zenekar repertoárjából.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Kultúra    Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

őslakos

egyesült államok

mesterségek ünnepe

kézműves

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Kézművesek, őslakos amerikai művészek és bluegrass-zenészek érkeztek az Egyesült Államokból Budapestre, a Mesterségek Ünnepére, hogy megmutassák, miként maradhat élő a hagyomány a 21. században. Az InfoRádió riportere, Rozgonyi Ádám egy budapesti szállodában találkozott a fellépőkkel és alkotókkal.
 

Boltba menne augusztus 20-án? Mutatjuk, hol lehet szerencséje

Térkép - Sok helyen nem lehet közlekedni az augusztus 20-i rendezvények miatt

Cserhalmi Györggyel kapcsolatban tett bejelentést Magyar Péter

VIDEÓ
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.19. szerda, 18:00
Müller Veronika
professzor, egyetemi tanár, a Pulmonológiai Klinika igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Moszkva offenzívára készül, Lavrov szerint egy európai atomhatalom lépett be a háborúba – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Moszkva offenzívára készül, Lavrov szerint egy európai atomhatalom lépett be a háborúba – Híreink az orosz-ukrán háborúról szerdán

Vadim Szkibickij vezérőrnagy, az ukrán katonai hírszerzés igazgatóhelyettese egy interjúban elárulta, mi lehet az orosz mesterterv – számolt be az Ukroinform. Kijev információi szerint az orosz vezetés előkészíti a terepet, hogy a szeptemberi választásokat követően mozgósítást rendeljenek el. Ez adja meg a lehetőséget 2027 lején egy nagyméretű offenzívához, de ennek egyelőre nem láthatóak a jelei a határ mentén. Oroszország ismét következményekkel fenyegette meg Nagy-Britanniát, miután értesülések szerint brit gyártmányú drónokat vetettek be oroszországi célpontok ellen. Moszkva évek óta hasonló figyelmeztetésekkel reagál a nyugati fegyverszállításokra, a konkrét válaszlépések azonban eddig többnyire elmaradtak. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Vége a szigorításnak? Rendkívüli bejelentést tett a minisztérium, ami rengeteg magyar nőt érint

Vége a szigorításnak? Rendkívüli bejelentést tett a minisztérium, ami rengeteg magyar nőt érint

Felülvizsgálhatják a terhességmegszakítás és a sürgősségi fogamzásgátlás magyarországi szabályait.

BBC
Business Sport Travel Science
Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation

Israel confirms soldiers fired at car in which Hind Rajab was killed and opens criminal investigation

The five-year old Gaza girl initially survived the attack and pleaded for help but her body was recovered later with those of six of her relatives.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 19. 09:10
Meghalt a ZZ Top egyik alapítója
2026. augusztus 19. 06:00
Az adrenalin a legnagyobb kincs – különlegességekre is bukkan a vizeinket járó rengeteg mágneshorgász
×
×