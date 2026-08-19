Amerika beköltözik a Budai Várba: különleges vendégek érkeztek a Mesterségek Ünnepére

Augusztus 20-a és 23-a között az Amerikai Egyesült Államok lesz a Népművészeti Egyesületek Szövetsége által szervezett 40. Mesterségek Ünnepe díszvendége a Budai Várban. E jelentős esemény keretében, és az amerikai függetlenség 250. évfordulója tiszteletére 18 amerikai művész látogatott Magyarországra, hogy bemutassa, miként ötvöződnek az évszázados technikák a modern kreativitással az amerikai népi hagyományok életben tartásában.

A Mesterségek Ünnepére kilátogatóknak lehetőségük nyílik találkozni olyan kézművesekkel, akik a hagyományos mesterségek széles skáláját képviselik, köztük a fafaragást, a fazekasságot, a nyomdászatot, a hímzést és más hagyományos művészeti ágakat.

Az Amerikai Egyesült Államok budapesti nagykövetségének kulturális attaséja szerint a folyamatos megújulás elengedhetetlen a hagyományok fennmaradásához. „Vannak például olyan keramikusaink, akik modern közösségimédia-kifejezéseket is beépítenek az alkotásaikba. Kate Schroeder például úgynevezett »shelfie« bögréket készít, amelyek teljes egészében kézzel formázottak és faragottak. Szóval, rengeteg igazán klassz dologgal találkozhat majd a közönség” – mondta az InfoRádiónak Melissa Quaertell.

Stefan Romero és Karen Wallach textilművészek egy közösségi hímzést készítenek, amelyet Benjamin Franklin híres csörgőkígyója, az amerikai gyarmatok egyesülésének szimbóluma ihletett. „Amerika Kárpitja véleményem szerint a korai amerikai lét összetettségét és sokszínűségét jelképezi. Azt, hogy sok különböző ember vett részt az Amerikai Egyesült Államok megalapításában, nem csak az elnökök, George Washington, Thomas Jefferson vagy John Adams. Rávilágít arra is, hogy a hétköznapi amerikai emberek képesek változást elérni, akár 250 évvel ezelőtt, akár napjainkban” – fogalmazott Stefan Romero.

Különleges produkcióval készül Budapesten a TwoShields Productions multidiszciplináris amerikai őslakos művészeti együttes, amely több indián nemzetet képviselve gyöngyfűzést, dob- és fuvolakészítést, valamint más, generációkon át öröklődő és ma is élő hagyományokat, zenét és táncot mutat majd be. „A cél az, hogy továbbvigyük az őslakos amerikai táncot, a történelmet és a kultúrát; ahogy az egyes generációk felnőnek, fontos, hogy átadhassunk ebből valamit számukra. Ha nem osztjuk meg ezt különféle módokon, például történeteken, táncon és ehhez hasonló alkalmakon keresztül, akkor ez a kultúra és a zene elveszhet a jövő generációi számára” – mondta Nino Reyos, a TwoShields Productions alapítója, aki ottjártunkkor a Hilton Budapest szálloda lobbijában meg is szólaltatta hangszerét, az indián furulyát.

A zenei palettát színesíti a Hot Buttered Rum San Franciscó-i székhelyű amerikai bluegrass-zenekar is. Erik Yates, a zenekar énekese és bendzsósa az InfoRádiónak azt mondta: az együttessel már 25 éve zenélnek együtt, és reméli, hogy ezt újabb 25 év közös játék követi majd. „Erikkel az egyetemen találkoztunk, és évtizedek óta játsszuk a legkülönfélébb zenéket szerte a világon. És ez még mindig élvezetes, igazán remek móka!” – tette hozzá Nat Keefe gitáros. A zenészek elmondták azt is, hogy az egyik kedvenc elfoglaltságuk a közönség megénekeltetése, ennek nagy hagyománya van Amerikában.

„Vasárnap dél és egy óra között itt leszünk a Hilton Budapest szállodánál, és magyar bluegrass-zenészekkel fogunk játszani. Az Egyesült Államokban télen sok bluegrass-eseményt rendeznek zárt térben, mivel odakint hideg van, így hozzászoktunk a szállodai előcsarnokokban való játékhoz. Azt hiszem, most is ezt fogjuk tenni. Reméljük, a szálloda is felkészült ránk” – jegyezte meg Erik Yates, aki barátaival szerdán délelőtt a Mátyás templom Mária-kapuja előtt adott ízeltőt a zenekar repertoárjából.