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Nyitókép: Getty Images

Új kötelező vizsgálat jön a kismamáknál

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Szigorítja a kormány a várandós nők szifiliszszűrésére vonatkozó szabályokat, így a vizsgálatot ezentúl a második trimeszterben is el kell végezni, bizonyos esetekben pedig a szüléskor is kötelezővé válik a gyorsteszt

Az új szabályozás értelmében a terhesség első harmada után, a második trimeszterben is kötelezővé válik a szűrés a várandós nők és a magzatok védelme érdekében. Emellett a magas fertőzési kockázatú, valamint a várandósgondozásból kimaradó nők esetében a szülés során azonnali gyorstesztet kell alkalmazni. Az előírások a már folyamatban lévő várandósgondozásokra is vonatkoznak.

„A fertőzés időben történő felismerésével hamarabb megkezdhető a kezelés, ezáltal csökkenthető a magzat megfertőződésének kockázata és a veleszületett szifiliszes esetek száma” – hangzik el a kormány tájékoztatásában, amit a Potfolio szemlézett.

Az NNGYK előzetes, részben tisztított negyedéves adatai alapján a bejelentett szifiliszes esetek száma 2023-ban 1157, 2024-ben 1503, 2025-ben 2053 volt. Ez két év alatt közel 80 százalékos emelkedést jelent. A növekedés 2026-ban is folytatódott: az első félévben már 1369 esetet jelentettek, szemben az előző év azonos időszakának 782 esetével.

A rendelettervezet szempontjából ennél is fontosabb, hogy a veleszületett szifiliszes esetek száma néhány év alatt többszörösére nőtt: 2023-ban 7, 2024-ben 32, 2025-ben 74 ilyen eset szerepelt az NNGYK negyedéves adataiban, 2026 első hat hónapjában pedig már 63 – olvasható többek között.

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