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Szőlőtőkék a Szent György-hegyi bornapok rendezvénysorozat megnyitójának helyszínén, a Szászi Birtokon, Hegymagas községben 2024. április 23-án. Az április 28-ig tartó program során borversenyre, bortúrákra, borkóstolóra várják az érdeklődőket.
Nyitókép: Szőlőtőkék a Szent György-hegy lábánál. MTI/Katona Tibor

Nagy a baj, az összes magyar borvidéken megjelent már ez a betegség

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A Bükki borvidék volt az utolsó, ahol megjelent az aranyszínű sárgaság betegség. Itt augusztus közepén azonosította jelenlétét a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a laborautójában.

Már mind a 22 hazai borvidéken igazoltan jelen van a szőlő aranyszínű sárgaság (FD) betegséget okozó zárlati kórokozó. Minderről a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) számolt be.

A növényvédelmi hatóság haladéktalanul megkezdte a szükséges zárlati és növényegészségügyi intézkedéseket az érintett Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei területeken.

A Bükki borvidékhez tartozó Mályi, Miskolc és Tibolddaróc településeken vett mintákban azonosította a Nébih a szőlő aranyszínű sárgaság betegséget. Az intenzív terepi felderítés és a gyors laboratóriumi vizsgálatok lehetővé teszik a fertőzött területek és szőlőtőkék mielőbb azonosítását, így az eredmény kézhezvételét követően a hatóság haladéktalanul elrendelhette a szükséges zárlati intézkedéseket az érintett területeken.

Az érintett ültetvények körül kialakították a 1 km-es sugarú fertőzött területet, amelyen belül minden tőkét megvizsgálnak. A fertőzött területen belül a tüntet mutató tőkék esetében a hatóság elrendeli azok megsemmisítést. Emellett az érintett területről tilos a szőlő szaporítóanyag forgalmazása és szállítása is. A fertőzés körüli további 3 km sugarú puffer zónában intenzív felderítés és kötelező védekezési program lép életbe.

Az aranyszínű sárgaságot okozó grapevine flavescence dorée (FD) phytoplasma a szőlő egyik legveszélyesebb kórokozója. A fertőzés következtében a szőlőtőkék terméshozama 20-50 százalékkal csökkenhet, a beteg növények száma évente megtízszereződhet. A fitoplazma emberi egészségre semmilyen veszélyt nem jelent.

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