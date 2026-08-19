Forsthoffer Ágnes átadta, Baka András átvette – képek

Mint írták, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.

Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök kikíséri a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A közlemény emlékeztet, hogy az Országgyűlés az Alaptörvény tizenhetedik módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljeskörűen államfői feladat- és hatásköreit.

Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök, miután kikísérte a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök (háttal) megérkezik a Sándor-palotába 2026. augusztus 19-én az õt fogadó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke kíséretében. MTI/Szigetváry Zsolt