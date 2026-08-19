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Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök kikíséri a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én.
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

Forsthoffer Ágnes átadta, Baka András átvette – képek

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök – közölte a Sándor-palota.

Mint írták, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.

Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök kikíséri a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök kikíséri a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt

A közlemény emlékeztet, hogy az Országgyűlés az Alaptörvény tizenhetedik módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljeskörűen államfői feladat- és hatásköreit.

Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök, miután kikísérte a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök, miután kikísérte a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök (háttal) megérkezik a Sándor-palotába 2026. augusztus 19-én az õt fogadó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke kíséretében. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök (háttal) megérkezik a Sándor-palotába 2026. augusztus 19-én az õt fogadó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes, az Országgyûlés elnöke kíséretében. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök kikíséri a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt
Budapest, 2026. augusztus 19. Baka András, ezen a napon hivatalba lépõ, a rendszerváltás utáni nyolcadik köztársasági elnök kikíséri a Sándor-palotából távozó, a köztársasági elnöki jogköröket augusztus 18-ig ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnököt 2026. augusztus 19-én. MTI/Szigetváry Zsolt
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Kezdőlap    Belföld    Forsthoffer Ágnes átadta, Baka András átvette – képek

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Tisza-kormány: feloszolhat a Fidesz, mától államfő Baka András

Szerdán hivatalba lép Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke, akit az Országgyűlés augusztus 11-én választott meg. A száz napja működő Tisza-kormány folytatja az előző kabinet döntéseinek felülvizsgálatát: eddig 70 nem nyilvános határozatot tártak fel a kormányváltás körüli időszakból, miközben mintegy 4000 milliárd forintnyi állami forrás sorsa kérdéses. A Fidesz belső állapotfelmérésbe kezdett a tavaszi vereség okainak feltárására, a kérdőívben akár a párt megszüntetése és újraalapítása is felmerül opcióként. A kormány emellett lakhatási programot és társadalmi egyeztetési platformot indított, miközben a paksi atomerőmű alacsony dunai vízállás miatti helyzete is megoldásra vár.

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