Forsthoffer Ágnes átadta, Baka András átvette – képek

Augusztus 19-én hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök – közölte a Sándor-palota.
Mint írták, az államfő egyeztetett a hivatal átvételéről az elnöki feladat- és hatásköröket az átmeneti időszakban ideiglenesen gyakorló Forsthoffer Ágnes házelnökkel, majd találkozott a hivatal állományával.
A közlemény emlékeztet, hogy az Országgyűlés az Alaptörvény tizenhetedik módosítása nyomán megüresedett köztársasági elnöki tisztség betöltésére augusztus 11-én választotta meg Baka Andrást, aki augusztus 19-től gyakorolja teljeskörűen államfői feladat- és hatásköreit.
Szerdán hivatalba lép Baka András, Magyarország új köztársasági elnöke, akit az Országgyűlés augusztus 11-én választott meg. A száz napja működő Tisza-kormány folytatja az előző kabinet döntéseinek felülvizsgálatát: eddig 70 nem nyilvános határozatot tártak fel a kormányváltás körüli időszakból, miközben mintegy 4000 milliárd forintnyi állami forrás sorsa kérdéses. A Fidesz belső állapotfelmérésbe kezdett a tavaszi vereség okainak feltárására, a kérdőívben akár a párt megszüntetése és újraalapítása is felmerül opcióként. A kormány emellett lakhatási programot és társadalmi egyeztetési platformot indított, miközben a paksi atomerőmű alacsony dunai vízállás miatti helyzete is megoldásra vár.