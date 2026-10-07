Vége a hetek óta tartó nyugalomnak a benzinkutakon

A 95-ös benzin országos átlagára 5 forinttal emelkedett, míg a gázolaj ára továbbra is változatlan maradt, így a mai benzináremelkedés megtöri a hosszú ideje tartó stabil időszakot – írja a holtankoljak.hu.

A szerdai országos átlagárak:

95-ös benzin: 641 forint/liter;

gázolaj: 709 forint/liter.

A nemzetközi olajpiacon közben továbbra is jelentős a bizonytalanság: a Brent ára ismét 100 dollár fölé emelkedett. Az ellátási kockázatokat többek között a közel-keleti konfliktus, a szaúdi infrastruktúrát érő támadások, valamint a Mexikói-öbölben kialakuló vihar veszélye is növeli – jegyzi meg a portál.