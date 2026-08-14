Átfogó lakhatási programot indít a kormány – a nap hírei

Még ma megkezdődik a bárkák irányított süllyesztése Paksnál a vízszint emelése érdekében – közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bírálta az ellenzéki pártok elnökeit, amiért nem fogadták el meghívását Paksra. Eközben tagszervezetei közreműködését kéri az ÉVOSZ a paksi atomerőmű biztonságát szolgáló beruházáshoz.

Továbbra is kifogástalan a budapesti ivóvíz minősége, a Duna alacsony vízállása mellett is - közölte a Fővárosi Vízművek. Ugyanakkor hozzátették, hogy a kis vízállásnál kulcsfontosságú a felelős és mértékletes ivóvízhasználat.

Visszautasította az Alkotmánybíróság a Fidesz beadványát, amelyben a párt az alaptörvény 16. módosításának a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokkal kapcsolatos cikkének megsemmisítését kérte. Az Ab honlapján közzétett határozatból az derül ki, hogy a testület az ügyben a hatásköre hiányát állapította meg.

Átfogó lakhatási programot indít a kormány, amelynek középpontjában a megfizethető bérlakások, kollégiumi férőhelyek és az intézményi bérlakásszektor fejlesztése áll – jelentette be közlekedési és beruházási miniszter. Vitézy Dávid a kormányszóvivői tájékoztatón elmondta, a program 550 millió uniós forrásra épül, amely további finanszírozással akár 3 milliárd euró értékű fejlesztést is megmozgathat. Újraindítanák a csepeli Diákváros beruházását is.

Felülvizsgált számtalan kiemelt beruházásra vonatkozó rendeletet a kormány. Vitézy Dávid beruházási miniszter elmondta, hogy felfüggesztették mind a 33 Otthon Startos és rozsdaövezeti kiemelő rendeletet. Ez az év végéig tart, majd ezután döntenek a projektek kiemelt státuszáról.

A kormány elveszi a Mészáros-Szijj konzorciumtól az M6-os autópálya egy szakaszának üzemeltetését – írt közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter szerint ezzel 100 milliárd forint közpénzt spórolnak. Lázár János korábbi döntése miatt pedig feljelentést tesznek.

Hamarosan kiírják a pályázatokat 700 megawattnyi szélerőmű telepítésére – jelentette be a kormányszóvivői tájékoztatón a beruházási miniszter. Vitézy Dávid elmondta, miniszteri rendelet jelenik meg arról, hogy melyik az a 25 járás, ahol lehetőség lesz könnyített eljárással a beruházásra.

Kiterjesztik a szifilisz szűrését a várandós nőknél – hangzott el a kormányszóvivői tájékoztatón. A második trimeszterben is lesz vizsgálat, tehát összesen két alkalommal. Emellett gyorsteszt is lesz, aminek eredményéről a szülészorvost haladéktalanul tájékoztatni kell.

Kibővíti a hegybírók jogköreit az aranyszínű sárgaság elleni küzdelemben a kormány. Szondi Vanda kormányszóvivő elmondta: a kormánydöntés értelmében a hegybírók nem csak a nyilvántartásba vett ültetvényeket, hanem minden szőlő művelését ellenőrizhetik, és ahol a tulajdonos nem elérhető, ott elrendelhetik a kivágást fertőzöttség esetén. Kártalanítást az a gazda kaphat, aki 5 éven belül újratelepíti a szőlőt.

Zoltán Pétert nevezték ki a Nemzeti Agrárgazdasági Kamarához kamarai biztosnak pénteki hatállyal a Hivatalos Értesítőben megjelent utasítás szerint. Zoltán Pétert, aki július elsejétől már ellátja az agrárstratégiáért, kommunikációért és átvilágítási ügyekért felelős miniszteri biztosi posztot az agrár- és élelmiszer-gazdasági tárcánál.

Leváltotta a Magyar Posta elnök-vezérigazgatóját a gazdasági miniszter. Láng Géza 2025 eleje óta állt a Magyar Posta élén.

Más intézményekhez hasonlóan átvilágítás indul a Nemzeti Színházban. A folyamatról tájékoztatták a fenntartó képviselői a teátrum igazgatóját - közölte a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.

Állatorvosi számlák kifizetésére kaphatnak 1,5 millió forint vissza nem térítendő támogatást civil szervezetek. Az igényléseket mától 21 napon át várja a Közös ügyünk az Állatvédelem Alapítvány. A keretösszeg 90 millió forint.

Betiltaná a mesterséges intelligencia segítségével készített megtévesztő videók közzétételét a Mi Hazánk. Novák Előd országgyűlési képviselő kezdeményezése a képekre és a mémekre nem, csak az olyan videókra vonatkozik, amelyek a valóságot kérdőjelezik azzal, hogy eredetinek vagy valóságosnak tűnhetnek.

A horvátországi Omis térségében a helyzet stabil, minden magyar jól van, senki nem igényelte a konzuli szolgálat segítségét a hazajutásban - közölte Orbán Anita külügyminiszter. Azt is mondta, 4 magyar sérült meg könnyebben, valamennyiüket hazaengedik még ma.

Lettországban a NATO vadászgépei lelőttek egy, az ország légterébe behatoló drónt. A NATO balti missziójának keretében az észak-atlanti szövetség tagállamainak repülőgépei 2004 óta rotációban védik a balti államok légterét. Közben újabb drón zuhant román területre Tulcea megyében, öt kilométernyire az ukrán határtól.