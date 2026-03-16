ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
391.31
usd:
340.71
bux:
120957.78
2026. március 16. hétfő Henrietta
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
CHULA VISTA, CALIFORNIA - OCTOBER 18: Rob Halford (L) and Ian Hill of Judas Priest perform on stage at North Island Credit Union Amphitheatre on October 18, 2025 in Chula Vista, California. (Photo by Daniel Knighton/Getty Images)
Nyitókép: Daniel Knighton/Getty Images

Négy év után újra Budapestre jön a Judas Priest

Infostart / MTI

A legendás heavy metal zenekar szeptemberben lép majd fel a Papp László Budapest Sportarénában.

Minden idők egyik legfontosabb heavy metál zenekara újra koncertet ad Magyarországon. A brit Judas Priest négy év után jön újra, és szeptember 1-jén a Papp László Budapest Sportarénában lép fel.

A legendás zenekar ezen a nyáron Faithkeepers című turnéjával járja Európát. A Judas Priest legutóbbi, 19. stúdióalbuma, az Invincible Shield 2024-ben jelent meg, ezt egy teltházas világkörüli turné követte. A zenekar tavaly először Dél-Amerikában játszott hatalmas tömegek előtt, majd Európa következett, végül ősszel közös amerikai turnét tettek Alice Cooperrel – írja hétfői közleményében a szervező Live Nation.

A Judas Priest ugyan 2012-ben elbúcsúzott a közönségtől, 2013 végén mégis újra összeállt, és azóta is aktív.

A csapat Birminghamben alakult 1969-ben, több mint 50 millió albumot adott el világszerte, és megkapta a legjobb metál előadónak járó Grammy-díjat. A 2011-2012-es búcsúturnén (amely a Sziget fesztivált is érintette) a klasszikus felállás négy tagja, Rob Halford (ének), Glenn Tipton (gitár), Ian Hill (basszusgitár) és Scott Travis (dob) szerepelt, a koncertsorozat előtt visszavonult K.K. Downing helyett már Richie Faulkner gitározott, aki azóta is a zenekar tagja.

Az együtteshez olyan hatalmas sikerek fűződnek, mint a Victim of Changes, a Diamonds and Rust, a Turbo Lover, a The Green Manalishi, a Breaking the Law, a Painkiller vagy a Hell Bent for Leather. Rob Halford, a Judas Priest frontembere volt az, aki tetőtől talpig bőrbe és fémbe öltözve a heavy metál divatot elindította. Színpadi megjelenésével és négyoktávos, elképesztő énekével ő a műfaj történetének egyik legkarizmatikusabb énekese.

A Judas Priest több anyagával is szerepel az amerikai Rolling Stone magazin minden idők 100 legjobb metál albumának listáján. 2020-ban fennállásuk 50. évfordulóját ünnepelték, de a pandémia és Richie Faulkner egészségügyi problémái miatt a turnét 2022-re halasztották. A jubileumi koncertkörút végül Budapestre, a Sportarénába is eljutott.

Szintén 2022-ben a Priest tagjai – Rob Halford, Glenn Tipton, Ian Hill és Scott Travis – bekerültek a Rock and Roll Hírességek Csarnokába, ahol Alice Cooper iktatta be őket. 2025-ben a Priest ötödik Grammy-jelölését is megkapta Crown of Horns című daláért.

Kezdőlap    Kultúra    Négy év után újra Budapestre jön a Judas Priest

budapest

koncert

szeptember

papp lászló budapest sportaréna

heavy metal

judas priest

LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő: Irán válaszcsapása mindent megváltoztathat
Több mint két hete kezdett katonai akciót Irán ellen az Egyesült Államok és Izrael, az éjjel pedig újabb támadássorozat zajlott a térségben. Az amerikai elnök többször jelezte, hogy hamarosan lezárulhat a konfliktus. Szalai Mátét, a Clingendael Intézet kutatóját kérdeztük ennek esélyéről.
 

Az olajon túl: 10 árucikk, amely eltűnhet a piacról, ha teljesen leáll a Hormuzi-szoros

Donald Trump: sötét jövő elé néz a NATO, ha a szövetségesek most nem segítenek

Hatalmas amerikai hadihajó közelítette meg Iránt – éjjel-nappal támadnak

Elemzők március 15-ről: két nagy politikai tömböt láttunk, de nem az dönti el a választást, hol voltak többen

Ismét vita alakult ki a Fidesz és a Tisza Párt között annak kapcsán, hogy március 15-én a kormánypárti Békemeneten, vagy a Tisza által szervezett Nemzeti meneten vettek-e részt többen. A „számháború” jelentőségéről Pálfalvi Milánt, a Nézőpont Intézet elemzőjét és Horn Gábort, a Republikon Alapítvány kuratóriumának elnökét kérdeztük az InfoRádióban.
 

Hivatalossá vált, hogy az MKKP is rajta lesz a szavazólapokon

VIDEÓ
Miért rengeti meg a világgazdaságot a Hormuzi-szoros lezárása? Pásztor Szabolcs, Inforádió, Aréna
A választás tétje a szuverenitás megőrzése. Kövér László, Inforádió, Aréna
Összeomlik Irán, vagy még radikálisabb rezsim jön? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.03.16. hétfő, 18:00
Nacsa Lőrinc
a Miniszterelnökség Nemzetpolitikáért Felelős Államtitkára
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Történelmi, kaotikus, kiszámíthatatlan: nehéz jelzőket találni az olajpiac előző heti ármozgására. A Brent típusú kőolaj jegyzése közel 40 dolláros tartományt járt be mindössze egyetlen nap alatt. A piaci reakció jól jelzi azt a bizonytalanságot, ami a globális olajkínálat ötödének kiesését övezi. A háború vége egyelőre nem látszik, ezért érdemes áttekinteni, hogy milyen alternatív ellátási útvonalak és források állnak rendelkezésre a Hormuzi-szoros helyett.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Szigorú üzemanyag-takarékosságra szólította fel a lakosságot a kormány a közel-keleti szállítási zavarok okozta nehézségek miatt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
It comes after Donald Trump said it would be "very bad for the future of Nato" if allies don't help secure the critical waterway for global oil shipping.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. március 16. 14:04
Szakújságíró az Oscar-díjakról: nagy meglepetés nincs, felívelőben a horror műfaja
2026. március 16. 10:44
Két színész is lemondott a Jászai Mari-díjjal járó milliós pénzjutalomról
×
×