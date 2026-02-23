ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.89
usd:
321.67
bux:
126743.65
2026. február 23. hétfő Alfréd
24 óra Választás 2026 Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash

Még ma érdemes tankolni, kedden a benzin és a gázolaj is drágul

Infostart

A benzin literenkénti nagykereskedelmi ára várhatóan az 560, míg a gázolajé az 580 forintot lépi át.

Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a benzin esetében bruttó 4 forintos emelésre lehet számítani, míg a gázolaj ára bruttó 5 forinttal kerül majd többe.

A múlt heti árváltozások után hétfőn (2026. február 23-án) még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

  • 95-ös benzin: 560 forint/liter
  • gázolaj: 578 forint/liter

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel közölte: „orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára ezer forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének”.

„Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök” – közölte a magyar kormányfő.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Magyarország energiabiztonsága „minden pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat”.

Kezdőlap    Autó    Még ma érdemes tankolni, kedden a benzin és a gázolaj is drágul

benzin

gázolaj

üzemanyag

árváltozás

tankolás

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

Orbán Viktor: ez felülírja a kampányt

„Orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára 1000 forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének. Ezzel zsarolnak az ukránok, és ehhez asszisztál a Tisza. Csak a Fidesz a biztos választás!” – fogalmazott kormányfő hétfő reggel.
 

Indul a parlament pár hetes tavaszi ülésszaka – Orbán Viktor kezdi

Akik nem gyűjthetnek tovább ajánlásokat

Nem indul újra Csepel regnáló parlamenti képviselője

VIDEÓ
Kampányrajt 2026: jelöltek, listák, határidők. Nagy Attila, Inforádió, Aréna
Mikor jönnek az új Szoboszlaik a magyar futballban? Szalai Ádám, Inforádió, Aréna
Nem kockás papír, nem excel: mit hoz az AI az iparban? Jeránek Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.23. hétfő, 18:00
Áder János
volt köztársasági elnök, a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány kuratóriumi elnöke
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Váratlanul jó adat jött Európa legnagyobb gazdaságából

Váratlanul jó adat jött Európa legnagyobb gazdaságából

A vártnál erőteljesebben javult a német üzleti hangulat februárban az Ifo gazdaságkutató intézet hétfői adatai szerint.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Durva balhé tört ki a magyar válogatottnál: az egyik játékos besokallt, nem akar játszani

Durva balhé tört ki a magyar válogatottnál: az egyik játékos besokallt, nem akar játszani

Fodor Csenge besokallt, és közölte: addig nem lép pályára címeres mezben, amíg a válogatott kapitánya Golovin Vlagyimir.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Zelensky tells BBC Putin has started WW3 and must be stopped

Ukraine's president sat down with the BBC's Jeremy Bowen in Kyiv days before the four-year anniversary of the war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 21. 17:40
Ilyen színű autóval csak száguldozni lehet?
2026. február 21. 07:33
Az autósok nem ismerik ezt a szabályt, és csak néznek, hogy jön a büntetés
×
×