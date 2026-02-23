Még ma érdemes tankolni, kedden a benzin és a gázolaj is drágul

Kedden emelkednek az üzemanyagok nagykereskedelmi árai. A holtankoljak.hu tájékoztatása szerint a benzin esetében bruttó 4 forintos emelésre lehet számítani, míg a gázolaj ára bruttó 5 forinttal kerül majd többe.

A múlt heti árváltozások után hétfőn (2026. február 23-án) még az alábbi átlagárakon tankolhatunk:

95-ös benzin: 560 forint/liter

gázolaj: 578 forint/liter

Ahogy arról az Infostart is beszámolt, Orbán Viktor miniszterelnök hétfő reggel közölte: „orosz olaj és gáz nélkül a benzin ára ezer forint lenne, a háztartások rezsiköltségei pedig három-négyszeresére emelkednének”.

„Kampány ide, kampány oda, az ukrán olajblokád ma mindent felülír. Az elmúlt napokban a magyar kormány minden erejével azon dolgozott, hogy kezelni tudjuk a helyzetet, amit a Barátság kőolajvezeték lezárásával okozott Zelenszkij elnök” – közölte a magyar kormányfő.

Orbán Viktor úgy fogalmazott, Magyarország energiabiztonsága „minden pártszempontot felülír, az ellenzék, élükön a Tiszával, szégyenszemre hallgat”.