ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
379.35
usd:
321.7
bux:
131466.95
2026. február 5. csütörtök Ágota, Ingrid
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: dchadwick/Getty Images

Visszatérhetett a hírhedt traffipaxrongáló

Infostart

Minden jel arra utal, hogy két év szünet után újra akcióban van a traffipaxkaszaboló Fleximan – az olasz autósok örömére és a hatóságok bánatára.

A Fleximan néven emlegetett alak 2023-ban, valamint 2024 elején több mint két tucat traffipax tartóoszlopát vágta el a sarokcsiszolójával – a mutatványairól több autós felvételt készített menet közben.

Két évig úgy tűnt, hogy a traffipaxrongáló felhagyott tevékenységével, az utóbbi hetekben azonban újra életjelet adott magáról – vagy valaki más a nyomdokaiba lépett. December 30-án egy ravennai traffipaxot tettek tönkre, majd újabb kettőt Milánó határában, míg a legutóbbi eseteket Torinóból jelentették, ahol a hét elején további két kamerát kellett leszerelni a támadások miatt – írja a Quattroroute, amit a Vezess.hu szemlézett.

A torinói kamerákat 2023 júliusában telepítették a rivaltai szakaszon, egyidőben a 70 km/órás sebességkorlátozás bevezetésével. Ezzel 28-ra nőtt a flexszel szétvágott traffipaxok száma.

Sergio Muro, Rivalta di Torino községének polgármestere egyáltalán nem díjazta a rejtélyes elkövető tettét. Mint mondta, „olyan emberek tesznek ilyet, akiket nem érdekel a közlekedésbiztonság”, és hozzátette, mielőtt üzembe helyezték a traffipaxokat, a gyorshajtások következtében számos baleset történt az érintett útszakaszon, ahol többen is életüket vesztették.

A polgármester ígéretet tett arra, hogy ismételten be fogják üzemelni a készülékeket, „a lehető leghamarabb” helyrehozva a Fleximan által okozott károkat. A traffipax elleni támadásokat már az olasz rendvédelmi szervek is vizsgálják – olvasható.

Kezdőlap    Autó    Visszatérhetett a hírhedt traffipaxrongáló

olaszország

autó

traffipax

rongálás

gyorshajtás

sebesség-ellenőrzés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok

Elemző: egyre nehezebben viselik az áram- és fűtéskimaradásokat az ukránok
A Kijevet és más ukrán településeket ért orosz légitámadások után egy-két hétnek el kell telnie, mire jobb lesz a helyzet, de várhatóan akkor sem lesz teljes a hőtermelés, legfeljebb 60-70 százalékos – mondta az InfoRádióban Olekszij Anton. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője hozzátette: azzal, hogy az oroszok az áramátviteli rendszereket támadják, Ukrajnában egyszerűen nem tudják áthozni az áramot egyik helyről a másikra.
 

Kaiser Ferenc: Moszkva azért nem enged a követeléseiből, mert még mindig hisz az agresszió eredeti céljában

Szergej Lavrov ijesztő kijelentést tett a béke esélyeiről

Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt

Kiterjesztik az energiatároló-pályázatot, kitiltanak három ukrán katonai vezetőt

Részletesen szó volt a Kormányinfón az energiatárolási pályázat bővítéséről, a hathavi fegyverpénz és a nyugdíjak utalásáról, a februári emelt bérekről, a nemzeti petícióról, illetve a kárpátaljai sorozás következményeiről. A közvélemény-kutatók 8-20 százalékot tévedtek 4 éve, így érdemes követni a kutatók eredményeit a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint. Gulyás Gergely kancelláriaminiszter és Vitályos Eszter újságírói kérdésekre is válaszolt.
VIDEÓ
A Tóth Alex-üzlet kulisszatitkai: miért éppen Bournemouth? Papp Bence, Inforádió, Aréna
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.05. csütörtök, 18:00
Surján Orsolya
országos tisztifőorvos
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Komoly ciklon csapott le a horvát partokra

Komoly ciklon csapott le a horvát partokra

Ciklonális hatás miatt jelentős áradás sújtotta Horvátország adriai partvidékét: a dagály magassága helyenként megközelítette az egy métert. A vihar okozta károk nyomán csak Kaštela városából mintegy kétszáz segélykérést regisztráltak, miközben az előrejelzések további időjárási szélsőségekre figyelmeztetnek - tudósított az Infostart.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kevés autós tudja, így nem fizetnek kártérítést, ha kátyú tette tönkre a kocsit: drága hibát követnek el sokan

Kevés autós tudja, így nem fizetnek kártérítést, ha kátyú tette tönkre a kocsit: drága hibát követnek el sokan

A biztosítási szakértő szerint a kátyúk miatti autókárok rendezése sokszor azért fullad kudarcba, mert az autósok nem készülnek fel megfelelően a bizonyításra.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer 'sorry for having believed Mandelson's lies' on Epstein as anger grows over appointment

Starmer 'sorry for having believed Mandelson's lies' on Epstein as anger grows over appointment

Addressing Epstein’s victims, the prime minister says he’s sorry for appointing Peter Mandelson as US ambassador.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 4. 04:00
Globális lavinát indíthat egy új kínai szabály az autóknál
2026. február 3. 12:46
Karambol okozott káoszt az M0-son, tíz kilométeres a dugó
×
×
×
×