Visszatérhetett a hírhedt traffipaxrongáló

A Fleximan néven emlegetett alak 2023-ban, valamint 2024 elején több mint két tucat traffipax tartóoszlopát vágta el a sarokcsiszolójával – a mutatványairól több autós felvételt készített menet közben.

Két évig úgy tűnt, hogy a traffipaxrongáló felhagyott tevékenységével, az utóbbi hetekben azonban újra életjelet adott magáról – vagy valaki más a nyomdokaiba lépett. December 30-án egy ravennai traffipaxot tettek tönkre, majd újabb kettőt Milánó határában, míg a legutóbbi eseteket Torinóból jelentették, ahol a hét elején további két kamerát kellett leszerelni a támadások miatt – írja a Quattroroute, amit a Vezess.hu szemlézett.

A torinói kamerákat 2023 júliusában telepítették a rivaltai szakaszon, egyidőben a 70 km/órás sebességkorlátozás bevezetésével. Ezzel 28-ra nőtt a flexszel szétvágott traffipaxok száma.

Fleximan colpisce ancora: due autovelox fuori uso a Rivalta https://t.co/D8GmaCTboD @LaStampa — La Stampa Torino (@StampaTorino) February 2, 2026

Sergio Muro, Rivalta di Torino községének polgármestere egyáltalán nem díjazta a rejtélyes elkövető tettét. Mint mondta, „olyan emberek tesznek ilyet, akiket nem érdekel a közlekedésbiztonság”, és hozzátette, mielőtt üzembe helyezték a traffipaxokat, a gyorshajtások következtében számos baleset történt az érintett útszakaszon, ahol többen is életüket vesztették.

A polgármester ígéretet tett arra, hogy ismételten be fogják üzemelni a készülékeket, „a lehető leghamarabb” helyrehozva a Fleximan által okozott károkat. A traffipax elleni támadásokat már az olasz rendvédelmi szervek is vizsgálják – olvasható.