ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
380.87
usd:
322.17
bux:
130284.26
2026. február 4. szerda Csenge, Ráhel
24 óra Ukrajna Irán Téli olimpia
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Egy sárga autó kilincse.
Nyitókép: Getty Images/Victor Golmer

Globális lavinát indíthat egy új kínai szabály az autóknál

Infostart / MTI

Kína 2027. január 1-jétől betiltja a rejtett, elektronikus működtetésű autókilincsek alkalmazását a személygépkocsiknál – derült ki a kínai ipari és informatikai minisztérium (MIIT) által hétfőn közzétett szabályozásból.

Az új előírások szerint minden autóajtón kötelező lesz a mechanikus vésznyitó funkcióval ellátott kilincs alkalmazása, a csomagtérajtó kivételével. A döntést biztonsági aggályokkal indokolták, miután több halálos kimenetelű elektromosjármű-baleset során az elektronikus ajtónyitó rendszerek egyes jelentések szerint nem működtek, és az utasok az autóban rekedtek.

A szabályozástervezetet a minisztérium tavaly szeptemberben bocsátotta társadalmi egyeztetésre.

„A cél az autókilincsek biztonsági teljesítményének javítása, Kína általános járműbiztonságának folyamatos javítása, a passzív biztonsági technológiák fejlesztésének támogatása és az emberek életének védelme” – közölte tavaly a minisztérium.

A minisztérium hétfői közlése szerint azoknál a járműmodelleknél, amelyek már megkapták a hatósági engedélyt, a gyártók 2029. január 1-jéig kapnak haladékot a tervek módosítására.

Az új szabályozás többek között a Tesla Model 3 és Model Y, a BMW iX3, valamint számos kínai gyártó modelljeit is érintheti, amelyeknél behúzható vagy nyomásra működő kilincseket alkalmaznak. Szakértők szerint a kínai döntés globális hatással járhat, más régiók szabályozói is követhetik a példát, az áttervezés és utólagos módosítás azonban jelentős költségeket róhat az autógyártókra.

Kezdőlap    Autó    Globális lavinát indíthat egy új kínai szabály az autóknál

kína

autó

tiltás

elektromos

személygépkocsi

kilincs

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy

Szakértő a Beneš-dekrétumokról: nem kedvező a szlovákiai magyaroknak, hogy kampánytéma lett az ügy
Érdekük a szlovák politikai erőknek, hogy Magyarországon kampánytéma legyen a Beneš-dekrétumok ügye még akkor is, ha a két fő rivális párt nagyjából egyetért a helyzet megítélésében – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Tárnok Balázs, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet kutatásért felelős igazgatója, a Szlovákiai Magyar Szövetség külügyi szakértője.
 

Tárnok Balázs az Arénában: ha nem állnak ki a jogaikért, a magyarok másodrendűek lesznek

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Vitalij Klicsko: Kijev az életéért küzd

Az ukrán főváros polgármestere drámai hangú interjúban számolt be a BBC-nek a hétfőre virradó éjjel történt tömeges orosz légicsapásról.
 

Volodimir Zelenszkij: Ukrajna tárgyalni akar és nem megadni magát az oroszoknak

Itt a terv: katonai választ adna Európa és Amerika az orosz tűzszünet-sértésre

NATO-főtitkár Kijevben: megvan a terv katonák küldésére Ukrajnába

Fontos bejelentést tett Volodimir Zelenszkij

Bendarzsevszkij Anton: új emberek hozhatnak nagy fordulatot az ukrajnai béke ügyében

Elkapva az orosz kém torka Lengyelországban

VIDEÓ
Vendéglátás: fordulatot hoz a 100 milliárdos akcióterv? Kovács László, Inforádió, Aréna
Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.02.04. szerda, 18:00
Papp Bence
labdarúgóügynök, Tóth Alex képviselője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

Megint ütik a dollárt, a forint a markát dörzsöli

Bár minimális erősödéssel kezdte a forint a keddi napot a dollárral és euróval szemben is, a nap végéhez közeledve, az eddigi teljesítményt nézve inkább csak oldalazik. Makrogazdasági adatokban nem bővelkedtünk ma, két fontosabb adatközlés volt csak: itthon az MNB publikálta a hitelintézetek decemberi összevont mérlegét, nemzetközi fronton pedig a francia januári inflációs adat került fókuszba.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Több éve stagnál a magyarok lakásfelújítási kedve, ez rejti a legnagyobb kockázatot

Több éve stagnál a magyarok lakásfelújítási kedve, ez rejti a legnagyobb kockázatot

A GKI 2026. januári lakossági felmérése szerint a megkérdezettek 6%-a biztosan, 18%-a valószínűleg nagyobb összeget fog költeni lakóingatlanára a következő egy évben.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

Police investigate Mandelson over claims he leaked information to Epstein

The former Labour minister faces allegations of misconduct in public office when he was business secretary.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. február 3. 12:46
Karambol okozott káoszt az M0-son, tíz kilométeres a dugó
2026. február 3. 10:47
Kamion balesete bénította meg a Balatonnál az M7-est
×
×
×
×