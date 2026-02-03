Újabb súlyos bűncselekmény az M7-es autópályán – videó

Helyszín az M7-es autópálya, Martonvásár térsége. Átlagos délutáni forgalom, száraz út, jó látási viszonyok.

Egy kisbusz defektet kapott, a jármű irányíthatatlanná vált, és a szalagkorlátnak ütközött. Egy autós, aki észlelte a helyzetet, kikerülte a balesetet és továbbhajtott, mintha mi sem történt volna, pedig nála hamarabb senki nem tudott volna segítséget nyújtani – olvasható a közútkezelő honlapján.

A segítségnyújtás elmulasztása bűncselekménynek minősül, a magyar Büntető Törvénykönyv (Btk. 166. §) szerint akkor valósul meg, ha valaki nem nyújt tőle elvárható segítséget egy sérült, vagy élete/testi épsége közvetlen veszélyben lévő személynek, ami vétséget, súlyosabb esetben bűntett (pl. halál esetén) is lehet, és a felelősség alól a segítő nem mentesülhet, kivéve, ha más, megfelelő segítséget kap a szorult helyzetben lévő, vagy ha ő maga is sérült, illetve ha a segítés nem elvárható (pl. saját életveszélye).

Fontos, ha megállunk egy balesetnél, akkor ügyeljünk saját és utasaink testi épségére is. Biztonságosan álljunk félre, ne teremtsünk újabb balesetveszélyes helyzetet, vegyünk fel láthatósági mellényt, és a tőlünk elvárható módon nyújtsunk segítséget.