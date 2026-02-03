ARÉNA - PODCASTOK
Infostart.hu
2026. február 3. kedd
Autó alkonyatkor egy ködös hegyi úton.
Nyitókép: Getty Images/Marco Bottigelli

Rossz hír a gyorshajtóknak

Infostart

Eső, szitálás, köd ide vagy oda: a mostani szürkeségben is dolgoznak a rendőrség sebességmérő radarjai, a sofőröket tehát okkal, joggal érdekelheti, hogy milyen ellenőrzésre számíthatnak ilyenkor.

„Ködös időben különösen veszélyes a gyorshajtás, mivel a látási körülmények nem olyanok, mint normál időjárás esetén, adott esetben drasztikusan lecsökkenhet a látótávolság. Ám a gyorshajtók kiszűrésére a rendőrség télen is használni tudja a traffipaxokat, működik a Véda-rendszer és több helyen van traffibox is” – mondta el a Somogy vármegyei hírportálnak Endrédi János kaposvári forgalomtechnikai szakmérnök.

A városi balesetmegelőzési bizottság tagja hangsúlyozta: a járművezetők bármilyen időjárási körülmények között számíthatnak mérésre. A technológia ugyanis, amely lézeres vagy radaros elven működik, még rossz látási viszonyok között is pontosan méri a járművek sebességét, így a köd nem nyújt védelmet a büntetés ellen.

A somogyi rendőrség mindehhez hozzátette, hogy például a TraffiCapture TC-108 típusú készülékek, melyekkel ők is rendelkeznek, az elérhető technológia csúcsát képviselik. „A készülék a gyakorlatban 3 tizedmásodperc alatt ezer darab mérést végez, és akár 230 méter távolságig is képes hiteles mérésre és képfelvételre. Ennek az ezer mérésnek az eredménye fogja azt a számot produkálni, amely a sebességet kiadja” – magyarázták a vármegyei rendőr-főkapitányság szakértői.

A nagy teljesítményű mérőeszközök feladata az, hogy a forgalomban az extrém gyorshajtókat kiszűrje. A szélsőséges időjárási körülmények – mint például a látótávolságot drasztikusan lecsökkentő sűrű köd, vagy szakadó hóesés – esetén azonban a rendőrség is más fókuszpontok alapján végzi baleset-megelőzési tevékenységét – tették hozzá.

Van-e kiút a Beneš-dekrétumok csapdájából? Tárnok Balázs, Inforádió, Aréna
Milánó 2026: lehet magyar érem a Liu-fivérek nélkül? Gyulay Zsolt, Inforádió, Aréna
Venezuela, Grönland, Irán: hol lép ismétDonald Trump? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
