ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
385.09
usd:
331.62
bux:
120679.89
2026. január 16. péntek Gusztáv
24 óra Ukrajna Venezuela Irán
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Tesla Model 3 EV Houstonban.
Nyitókép: Artistic Operations/Getty Images

Ezek voltak 2025-ben a legbiztonságosabb autók – összeállítás

Infostart

Az Euro NCAP nevű szervezet az elvégzett tesztek alapján Best in Class, vagyis kategóriaelső listát állított össze négy fő területet vizsgálva.

Az Euro NCAP honlapján közzétette, hogy az elvégzett tesztek alapján a 2025-ös évben saját kategóriájukban mely autók érték el a legjobb biztonsági eredményeket. A hvg.hu azt írja, az ötcsillagos minősítések közvetlenül nem hasonlíthatók össze a különböző méret- vagy járműosztályok között, ezért az Euro NCAP évről évre külön Best in Class, vagyis kategóriaelső listát állít össze.

A szervezet kiemelte: a kritériumok évről évre szigorodnak, ezért a kategóriákon belüli összehasonlításokat kizárólag az adott naptári évben tesztelt autók között végzik, így minden egyes modell azonos biztonsági szabványok alapján kap minősítést.

A minősítésnél négy fő terület – a felnőttutas-védelem, a gyermekvédelem, a gyalogosvédelem és a vezetéstámogató rendszerek – összpontszámát vették figyelembe azzal a kitétel, hogy csak az alapfelszereltséggel rendelkező autók eredményei számítanak, az opcionális biztonsági extrákra épülő pluszpontok nem.

A 2025-ös kategóriaelső autók az Euro NCAP összeállítása alapján:

  • Mercedes-Benz CLA – a legjobban teljesítő kis családi autó (felnőttutas-védelem: 94 százalék, gyermekvédelem: 89 százalék, gyalogosvédelem: 93 százalék, biztonsági rendszerek: 85 százalék)
  • Tesla Model 3 – kategóriaelső nagy családi autó (felnőtt: 90 százalék, gyermek: 93 százalék, gyalogos: 89 százalék, biztonsági rendszerek: 87 százalék)
  • Tesla Model Y – kategóriaelső kis méretű SUV (felnőtt: 91 százalék, gyermek: 93 százalék, gyalogos: 86 százalék, biztonsági rendszerek: 92 százalék)
  • smart #5 – kategóriaelső nagy méretű SUV (felnőtt: 88 százalék, gyermek: 93 százalék, gyalogos: 84 százalék, biztonsági rendszerek: 92 százalék)
  • MINI Cooper E – kategóriaelső városi és kisautó (felnőtt: 89 százalék, gyermek: 87 százalék, gyalogos: 77 százalék, biztonsági rendszerek: 79 százalék)
  • Polestar 3 – kategóriaelső luxusautó (felnőtt: 90 százalék, gyermek: 93 százalék, gyalogos: 79 százalék, biztonsági rendszerek: 83 százalék)

Kezdőlap    Autó    Ezek voltak 2025-ben a legbiztonságosabb autók – összeállítás

teszt

biztonság

mercedes

tesla

mini cooper

euro ncap

polestar

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Csizmazia Gábor a furkósbotról és a Trump-paradoxonról: „Donald Trump kétszer lépte át a saját vörös vonalát”

Donald Trump amerikai elnök leginkább Ukrajna és a vámpolitika esetében lépte át a saját maga által felvázolt vörös vonalakat – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Csizmazia Gábor. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukács Intézet tudományos főmunkatársa szerint Donald Trump külpolitikai lépései inkább elbizonytalanították a szavazóit, semmint újakat hoztak volna mellé.
 

Egyelőre kivár az USA a kritikus nyersanyagok megvámolásával

Fordulat az USA-ban: felfüggesztik a vízumok elbírálását több tucatnyi ország felé

VIDEÓ
Venezuelától Grönlandig: mi lehet Donald Trump mesterterve? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Uniós források: jöhet-e pénz a választásokig? Bóka János, Inforádió, Aréna
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.16. péntek, 18:00
N. Rózsa Erzsébet
egyetemi tanár, Közel-Kelet-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tényleg örökre velünk maradhat a kormány csodafegyvere?

Tényleg örökre velünk maradhat a kormány csodafegyvere?

Egyre többször röppen fel, hogy a kormány által bevezetett árrésstopok tartósan velünk maradnak. Az Európai Uniónak a magyar árszabályozás nem tetszik, és valóban vannak kételyek a fenntarthatósága körül. Éppen ezért valamilyen átalakításra szükség lehet, erre pedig a legkönnyebben elérhető példa a román típusú árrésstop.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: &quot;Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!&quot;

Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: &quot;Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!&quot;

A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a népszavazás pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Canada's PM Carney meets China's Xi Jinping in key diplomatic visit

Canada's PM Carney meets China's Xi Jinping in key diplomatic visit

Trade tops the agenda in what is a Canadian leader's first visit to China after years of strained ties.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 15. 19:43
Hókotróvá alakította át autóját a dorogi hős, keményen megbüntették érte
2026. január 15. 15:38
Irány a benzinkút, érdemes sürgősen tankolni
×
×
×
×