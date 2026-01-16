Ezek voltak 2025-ben a legbiztonságosabb autók – összeállítás

Az Euro NCAP honlapján közzétette, hogy az elvégzett tesztek alapján a 2025-ös évben saját kategóriájukban mely autók érték el a legjobb biztonsági eredményeket. A hvg.hu azt írja, az ötcsillagos minősítések közvetlenül nem hasonlíthatók össze a különböző méret- vagy járműosztályok között, ezért az Euro NCAP évről évre külön Best in Class, vagyis kategóriaelső listát állít össze.

A szervezet kiemelte: a kritériumok évről évre szigorodnak, ezért a kategóriákon belüli összehasonlításokat kizárólag az adott naptári évben tesztelt autók között végzik, így minden egyes modell azonos biztonsági szabványok alapján kap minősítést.

A minősítésnél négy fő terület – a felnőttutas-védelem, a gyermekvédelem, a gyalogosvédelem és a vezetéstámogató rendszerek – összpontszámát vették figyelembe azzal a kitétel, hogy csak az alapfelszereltséggel rendelkező autók eredményei számítanak, az opcionális biztonsági extrákra épülő pluszpontok nem.

A 2025-ös kategóriaelső autók az Euro NCAP összeállítása alapján:

Mercedes-Benz CLA – a legjobban teljesítő kis családi autó (felnőttutas-védelem: 94 százalék, gyermekvédelem: 89 százalék, gyalogosvédelem: 93 százalék, biztonsági rendszerek: 85 százalék)

Tesla Model 3 – kategóriaelső nagy családi autó (felnőtt: 90 százalék, gyermek: 93 százalék, gyalogos: 89 százalék, biztonsági rendszerek: 87 százalék)

Tesla Model Y – kategóriaelső kis méretű SUV (felnőtt: 91 százalék, gyermek: 93 százalék, gyalogos: 86 százalék, biztonsági rendszerek: 92 százalék)

smart #5 – kategóriaelső nagy méretű SUV (felnőtt: 88 százalék, gyermek: 93 százalék, gyalogos: 84 százalék, biztonsági rendszerek: 92 százalék)