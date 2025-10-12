Óriási átrendeződés kezdődött el a hazai használtautó-piacon

Nyár végére enyhe visszaesés volt a keresletben a használtautó-piacon, a vevők azonban a korábbinál jóval nagyobb mértékben érdeklődtek az elektromos és a hibrid autók iránt.

„2025-ben a használtautó-piac több rekordot is megdöntött, és az előző hónapok erős aktivitása után csak egészen minimális visszaesést tapasztaltunk” – mondta az InfoRádióban Koralewsky Márk, a Használtautó.hu üzletágvezetője, hozzátéve, hogy körülbelül két százalékkal esett vissza az érdeklődések száma.

Másrészről viszont továbbra is megfigyelhető a használt autók drágulása: a tavalyi 4,8 millió forinthoz képest jelenleg már 5,34 millió forint az átlagos ár, ami még az előző hónaphoz képest is emelkedett – számolt be róla az üzletágvezető. Továbbá az is látszik, hogy az átlagos futásteljesítmény és az átlagéletkor is jobb képet mutat, mint az előző hónapokban: 13 év helyett 12,66 éves az átlagos használt autó, és a 180 ezer kilométer futásteljesítmény helyett 174 ezer kilométer most az átlag.

Koralewsky Márk szerint kifejezetten érdekes trend, hogy ugyan a hajtásláncok szerinti toplista változatlan, tehát

a rangsor továbbra is benzines, dízel, elektromos és hibrid,

viszont elkezdődött q lassú átrendeződés. A belső égésű motorok dominanciája egyelőre nincs veszélyben, de a számokon az látszik, hogy az alternatív meghajtások elkezdtek feljönni. A benzines autók iránti érdeklődés 3 százalékkal csökkent, a dízelesek iránti 9 százalékkal, ezzel szemben az elektromos modelleknél 37,5 százalékos növekedés volt tapasztalható, a hibridek iránt pedig 23 százalékkal érdeklődtek többen.

Az üzletágvezető szerint az élénkülés hátterében az is állhat, hogy most jelennek meg a használt piacon az első hullámból származó, 4-5 éves elektromos és hibrid járművek, és most kezd igazán beérni a másodlagos piac. Ezenkívül az alternatív meghajtású autók árcsökkenése is felhajtja ezt a piacot, valamint az is, hogy az importőrök kedvező lízing- és hitelkonstrukciókkal segítik az újautó-piacot, ami szintén kihatással van a másodlagos piacra is.