Recseg-ropog a szlovák kormánykoalíció

Belpolitikai feszültséget hoztak az elmúlt napok a szlovák törvényhozásban. A hullámverést az váltotta ki, hogy Roman Malatinec független képviselő bejelentette: kilép Rudolf Huliak A Vidék pártja nevű, kormánykoalíciót támogató tömörüléséből, és csatlakozik a volt környezetvédelmi miniszter, Tomáš Taraba alakulófélben lévő új politikai formációjához.

Az ellenzéki pártok értékelése szerint ezzel a kormánypártok hivatalosan mindössze 75 szavazattal rendelkeznek a 150 fős törvényhozásban, vagyis elveszítették a parlamenti többségüket, amelyhez legalább 76 képviselő támogatása szükséges. Michal Šimečka, a legerősebb ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia elnöke kijelentette: a kormánypártok maguk is beismerték a többség hiányát azzal, hogy a jövő hétre halasztották a parlamenti szavazásokat. Šimečka szerint

az ország előtt most két út áll: a kormány vagy megpróbál túlélni egy politikai zsarolásokkal teli időszakot a ciklus végéig, vagy beismerik a valóságot, és előrehozott választást írnak ki.

Hasonlóan vélekedik az ugyancsak ellenzéki Kereszténydemokrata Mozgalom és a Slovensko mozgalom is. Milan Majerský, a kereszténydemokraták elnöke káosznak és felfordulásnak nevezte a kialakult helyzetet, ezért a kormány távozását követeli, míg Igor Matovič, a Slovensko mozgalom vezetője úgy fogalmazott: a kormánykoalíció politikai tákolmánnyá vált, ahol mostantól a megegyezések és a kulisszák mögötti alkuk határozzák majd meg a szavazásokat.

Robert Fico szerdai sajtótájékoztatóján határozottan visszautasította a koalíció széteséséről szóló híreket. A miniszterelnök kijelentette: a kormány és a parlament kötelessége mindent megtenni annak érdekében, hogy a jelenlegi választási ciklus a rendes időpontban érjen véget. Fico hangsúlyozta, hogy saját pártja, a Smer parlamenti frakciója továbbra is teljesen stabil.

A többség körüli bizonytalanságért a koalíciós partnereket, a Hlas-t, és a Szlovák Nemzeti Pártot tette felelőssé, mondván: nem tudták megfelelően lebonyolítani a jelöltlisták összeállítását, ami a képviselőcsoportjaik széteséséhez vezetett.

Ján Richter, a Smer frakcióvezetője szintén biztosította a közvéleményt arról, hogy pártja képviselői nem készülnek távozni. Úgy véli, a jövőben a törvények elfogadásához jóval több egyeztetésre lesz szükség a koalíciós partnerekkel, valamint a különálló képviselői csoportokkal. A frakcióvezető elismerte: nem zárható ki, hogy egyes javaslatokat végül nem tudnak majd megszavaztatni.