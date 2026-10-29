Történelmi jelentőségű kormányülést tartott Prágában Csehország és Magyarország

A tanácskozáson kiemelt figyelmet kapott a Visegrádi Négyek együttműködésének újraindítása. Andrej Babiš szerint a közép-európai országok nagyobb érdekérvényesítő erővel rendelkeznek, ha párbeszédet folytatnak egymással, és közösen keresnek megoldásokat.

A cseh kormányfő hangsúlyozta, hogy a régió országai számos kérdésben hasonló álláspontot képviselnek. A V4-ek következő találkozóját november 10-én Pozsonyban tartják.

A prágai megbeszélés egyik legfontosabb kézzelfogható eredménye egy közlekedési együttműködési memorandum aláírása volt. A cél a V4-es gyorsvasúti rendszer fejlesztése uniós forrásokból. Magyar Péter hangsúlyozta: „Varsó, Prága, Brno, Ostrava, Pozsony, Győr, Budapest városait lehetne összekötni, és ezáltal mintegy 60 millió embert északról délre.” A tervek alapján a Budapest és Prága közötti menetidő három órára, a Budapest és Varsó közötti pedig öt órára csökkenhetne. A magyar miniszterelnök hangsúlyozta: a V4-es országoknak közösen kell fellépniük a projekt jelentős európai uniós támogatásáért.

Az energetika szintén fontos témája volt a csütörtöki tárgyalásoknak. A két kormányfő egyetértett abban, hogy közösen kell törekedni az európai energiaárak csökkentésére és az atomenergia szerepének bővítésére. Emellett ösztönöznék a két ország közötti energetikai és vállalati beruházásokat.

A megbeszélésen az aszály okozta problémák is szóba kerültek, amelyek kezelésében a kutatás és a fejlesztés területén látnak lehetőséget az együttműködésre.

A napirenden az Európai Unió versenyképessége, a migráció, az uniós költségvetés jövője és az EU bővítése is szerepelt. Magyar Péter a sajtótájékoztatón kijelentette, hogy a magyar költségvetésben nem különítettek el pénzt az uniós migrációs politika miatt kiszabott napi egymillió eurós bírságra. „Nem szerepel egyetlen egy eurócent sem a 2027-es költségvetésben arra vonatkozóan, hogy Magyarország a továbbiakban fizetné ezt az uniós bírságot. Magyarország meg fog állapodni – remélhetőleg minél gyorsabban, de még ebben az évben – az európai intézményekkel” – jegyezte meg a magyar miniszterelnök. Andrej Babiš abszurdnak nevezte a büntetést.

A magyar kormányfőt nyolc minisztere kísérte el Prágába. A program részeként Magyar Pétert Petr Pavel cseh államfő is fogadta. A történelmi közös kormányülés a két ország közötti kapcsolatok további erősítését és a regionális együttműködés elmélyítését szolgálja.