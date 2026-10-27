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Juraj Blanár szlovák külügy- és Európa-ügyi miniszter a Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszterrel a tárgyalásuk után Budapesten, a minisztériumban tartott sajtótájékoztatón 2023. december 20-án.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Nagy visszhangja lett a szlovák külügyminiszter moszkvai látogatásának

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Tibor Gašpar, a pozsonyi parlament alelnöke az orosz TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában éles hangon bírálta az Európai Unió azon elképzeléseit, amelyek a befagyasztott orosz vagyon elkobzását és az ukrán hadsereg finanszírozására való felhasználását célozzák. Eközben Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Moszkvában orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval tárgyalt a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről.

Tibor Gašpar szerint Robert Fico miniszterelnök már tavaly novemberben elutasította azt a javaslatot, amely a befagyasztott orosz vagyon elkobzásával finanszírozta volna az ukrán hadsereg szükségleteit. Pozsony álláspontja szerint ez a megközelítés teljesen elfogadhatatlan. A szlovák kormányfő az esetleges jogvitákra, az orosz megtorló intézkedések kockázatára és a béketárgyalásokra gyakorolt lehetséges következményekre is felhívta a figyelmet.

A szlovák parlament alelnöke szerint a vagyon felhasználása inkább Ukrajna háború utáni újjáépítését szolgálhatná. Hangsúlyozta, hogy az ilyen döntéseknek egyértelmű jogalappal kell rendelkezniük, és összhangban kell állniuk a nemzetközi kötelezettségekkel.

Tibor Gašpar az orosz hírügynökségnek adott interjújában arról is beszélt, hogy

Szlovákia továbbra is lehetővé teszi az orosz állampolgárok számára a vízumkérelmek benyújtását, a szlovák és a schengeni szabályoknak megfelelően.

Mindeközben Juraj Blanár szlovák külügyminiszter hétfőn Moszkvában Szergej Lavrovval egyeztetett a szlovák–orosz politikai párbeszéd fejlesztéséről, valamint a kereskedelmi, gazdasági és kulturális együttműködés lehetőségeiről. A két tárcavezető az ukrajnai helyzetről és az Európai Unió, illetve Oroszország közötti kapcsolatok válságáról is véleményt cserélt.

Juraj Blanár a szlovák–orosz gazdasági, tudományos és műszaki együttműködéssel foglalkozó kormányközi bizottság huszonkettedik ülésére érkezett az orosz fővárosba. A szlovák küldöttséget ő vezette, orosz részről pedig Valerij Falkov tudományos és felsőoktatási miniszter társelnökölt.

Az ellenzék nem hagyta szó nélkül a külügyminiszter moszkvai látogatását. Ivan Korčok volt külügyminiszter, a Progresszív Szlovákia politikusa szerint

a Fico-kormány képviselői már nyolc alkalommal találkoztak Vlagyimir Putyinnal vagy Szergej Lavrovval, miközben német vezető tisztségviselőkkel mindössze kétszer, lengyel partnereikkel pedig csak egyszer egyeztettek.

Korčok ezért blöffnek nevezte a kormány négy égtáj felé nyitó külpolitikáját.

A szlovák diplomácia korábbi vezetője Juraj Blanárt láthatatlan miniszternek nevezte, aki szerinte csak akkor kerül a figyelem középpontjába, amikor Moszkvába utazik. Ivan Korčok azt is közölte, hogy pártja aláírásgyűjtést kezdeményez Juraj Blanár leváltásáért.

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Nagy visszhangja lett a szlovák külügyminiszter moszkvai látogatásának

Nagy visszhangja lett a szlovák külügyminiszter moszkvai látogatásának
Tibor Gašpar, a pozsonyi parlament alelnöke az orosz TASZSZ hírügynökségnek adott interjújában éles hangon bírálta az Európai Unió azon elképzeléseit, amelyek a befagyasztott orosz vagyon elkobzását és az ukrán hadsereg finanszírozására való felhasználását célozzák. Eközben Juraj Blanár szlovák külügyminiszter Moszkvában orosz hivatali partnerével, Szergej Lavrovval tárgyalt a két ország kapcsolatainak fejlesztéséről.
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