Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Robert Fico közölte, hogy ha az Európai Unió újabb hitelt nyújt Ukrajnának, Szlovákia az első kölcsön esetében követett eljárást alkalmazza, és nem vesz részt a finanszírozásban. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a szlovák és az ukrán kormány november 5-én közös kormányülést tart az ukrajnai Lvivben. Emellett Oroszországgal is tárgyalni kíván energetikai kérdésekről.

A brüsszeli csúcstalálkozón kiemelt helyet kap az unió versenyképessége. Robert Fico szerint ebben a kérdésben a visegrádi négyek közös álláspontot képviselnek.

A szlovák kormányfő bírálta a gáz- és az áramárak összekapcsolását, és a két ár szétválasztását sürgette. Emellett az európai szén-dioxid-kvóták rendszerét, különösen az ETS2 bevezetését is kifogásolta. Robert Fico szerint az új rendszer tovább növelheti a közlekedés és a lakhatás költségeit. Az Európai Bizottság egy évvel halasztaná el a bevezetést, Szlovákia viszont 2030-ra vagy 2031-re tolná ki azt. A miniszterelnök a rendszer megszüntetését tartaná a legjobb megoldásnak, de elismerte, hogy erről nehéz lenne megállapodni.

A csúcstalálkozó másik fontos témája az Európai Unió 2028 és 2034 közötti hosszú távú költségvetése. A szlovák kormányfő attól tart, hogy a következő pénzügyi időszakban kevesebb forrás jut majd a kohéziós politikára és a közös agrárpolitikára. A miniszterelnök szerint kompromisszumokra lesz szükség, mivel a költségvetés elfogadását decemberre tervezik. Robert Fico az uniós döntéshozatal kapcsán a vétójog eltörlését is elképzelhetetlennek nevezte. Szerinte ehhez valamennyi tagállam egyetértésére lenne szükség.

Robert Fico szerda este találkozott a Visegrádi Négyek kormányfőivel, így Magyar Péterrel is.

A kormányfő brüsszeli szereplését a szlovák ellenzék bírálta. Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke úgy véli, hogy a miniszterelnök unióellenes nyilatkozatai nem hoztak érdemi eredményeket, és szerinte Fico elszigetelődött az európai politikában. Veronika Remišová ellenzéki képviselő pedig attól tart, hogy Szlovákia nem tud majd kedvezőbb költségvetési feltételeket kialkudni, mert az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban is bizalmi problémák merülnek fel.

A kétnapos európai uniós csúcstalálkozó pénteken ér véget. Robert Fico ezt követően Szerbiába utazik, ahol – saját bejelentése szerint – támogatni kívánja Aleksandar Vučić volt szerb elnök választási kampányát.