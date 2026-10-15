ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.68
usd:
325.39
bux:
142908.96
2026. október 15. csütörtök Teréz
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Robert Fico szlovák miniszterelnök beszédet mond az Ukrajna újjáépítésérõl rendezett nemzetközi konferencia megnyitóján Gdanskban 2026. június 25-én.
Nyitókép: MTI/EPA-PAP/Marcin Gadomski

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

„Újabb európai hitel lehetősége merült fel Ukrajna támogatására, Szlovákia azonban ebből is kimaradna” – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a pozsonyi parlament európai ügyekért felelős bizottságának szerdai ülésén, amely után a kormányfő az Európai Tanács kétnapos brüsszeli csúcstalálkozójára utazott.

Robert Fico közölte, hogy ha az Európai Unió újabb hitelt nyújt Ukrajnának, Szlovákia az első kölcsön esetében követett eljárást alkalmazza, és nem vesz részt a finanszírozásban. A miniszterelnök azt is bejelentette, hogy a szlovák és az ukrán kormány november 5-én közös kormányülést tart az ukrajnai Lvivben. Emellett Oroszországgal is tárgyalni kíván energetikai kérdésekről.

A brüsszeli csúcstalálkozón kiemelt helyet kap az unió versenyképessége. Robert Fico szerint ebben a kérdésben a visegrádi négyek közös álláspontot képviselnek.

A szlovák kormányfő bírálta a gáz- és az áramárak összekapcsolását, és a két ár szétválasztását sürgette. Emellett az európai szén-dioxid-kvóták rendszerét, különösen az ETS2 bevezetését is kifogásolta. Robert Fico szerint az új rendszer tovább növelheti a közlekedés és a lakhatás költségeit. Az Európai Bizottság egy évvel halasztaná el a bevezetést, Szlovákia viszont 2030-ra vagy 2031-re tolná ki azt. A miniszterelnök a rendszer megszüntetését tartaná a legjobb megoldásnak, de elismerte, hogy erről nehéz lenne megállapodni.

A csúcstalálkozó másik fontos témája az Európai Unió 2028 és 2034 közötti hosszú távú költségvetése. A szlovák kormányfő attól tart, hogy a következő pénzügyi időszakban kevesebb forrás jut majd a kohéziós politikára és a közös agrárpolitikára. A miniszterelnök szerint kompromisszumokra lesz szükség, mivel a költségvetés elfogadását decemberre tervezik. Robert Fico az uniós döntéshozatal kapcsán a vétójog eltörlését is elképzelhetetlennek nevezte. Szerinte ehhez valamennyi tagállam egyetértésére lenne szükség.

Robert Fico szerda este találkozott a Visegrádi Négyek kormányfőivel, így Magyar Péterrel is.

A kormányfő brüsszeli szereplését a szlovák ellenzék bírálta. Michal Šimečka, a Progresszív Szlovákia elnöke úgy véli, hogy a miniszterelnök unióellenes nyilatkozatai nem hoztak érdemi eredményeket, és szerinte Fico elszigetelődött az európai politikában. Veronika Remišová ellenzéki képviselő pedig attól tart, hogy Szlovákia nem tud majd kedvezőbb költségvetési feltételeket kialkudni, mert az uniós támogatások felhasználásával kapcsolatban is bizalmi problémák merülnek fel.

A kétnapos európai uniós csúcstalálkozó pénteken ér véget. Robert Fico ezt követően Szerbiába utazik, ahol – saját bejelentése szerint – támogatni kívánja Aleksandar Vučić volt szerb elnök választási kampányát.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

ukrajna

brüsszel

robert fico

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is Brüsszelben

A Visegrádi Négyek kormányfői külön találkozót tartottak Brüsszelben az EU-csúcs előtt szerdán késő este. Csütörtökön a „Kohézió barátai” csoport, majd az Európai Néppárt vezetői következnek.
 

Magyar Péter előtt mozgalmas napok állnak, Zelenszkijjel is tárgyal

Szlovákia kimaradna az újabb Ukrajnának nyújtandó uniós hitelből

Magyar Péter: a kormány azon fog dolgozni, hogy uniós forrásokat szerezzen a határkerítés és a határvédelem megerősítéséhez

VIDEÓ
Cserben hagyta a különalkuval Budapest a többi várost? Cser-Palkovics András, Inforádió, Aréna
MMA - Közgyűlés után és átvilágítás előtt. Turi Attila, Inforádió, Aréna
Mit hoz és mit visz a vagyonadó? Butor Gábor és Fajcsák Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.10.15. csütörtök, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jelentettek az amerikai nagybankok - Van egy üzletág, amelyik szinte mindenhol elhasalt most

Jelentettek az amerikai nagybankok - Van egy üzletág, amelyik szinte mindenhol elhasalt most

Vegyesnek bizonyultak a Wall Street nagybankjai által kedden és szerdán közzétett harmadik negyedéves gyorsjelentések. A kötvénypiaci eladási hullám visszavetette a kötvénykereskedési üzletágak teljesítményét, miközben a részvénykereskedés kiugró bevételnövekedést produkált.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Most közölték a részleteket az új uniós költségvetésről: erre számíthat Magyarország

Most közölték a részleteket az új uniós költségvetésről: erre számíthat Magyarország

Az EU soros ír elnöksége egy 1620 milliárd eurós kompromisszumos javaslatot terjesztett elő.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 18 pupils and one teacher killed after school roof collapses in Pakistan

At least 18 pupils and one teacher killed after school roof collapses in Pakistan

Forty others are injured and rescuers are searching the rubble for any survivors, according to local media reports.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. október 15. 08:10
Nélkülözhetetlen állatok lettek Gázában a szamarak
2026. október 14. 18:43
Halálos tigristámadás Angliában: súlyos elmebetegségben szenvedett az áldozat
×
×