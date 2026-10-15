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Magyar Péter találkozott a visegrádi négyek kormányfőivel a brüsszeli EU-csúcs előtt 2026. október 14-én
Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is

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ELŐZMÉNYEK

A visegrádi négyek kormányfői külön találkozót tartottak Brüsszelben az EU-csúcs előtt szerdán késő este.

„Már Brüsszelben. A Visegrádi Négyek miniszterelnökeivel kezdtünk. Közösen képviseljük holnap a józan közép-európai hangot. Tegnap újabb 4,2 milliárd eurót sikerült szerezni az Uniótól, ma 92 milliárd forintot a Norvég Alapból. Ilyen ez a Facebook-kormányzás” – írta Magyar Péter miniszterelnök szerda késő este a Facebook-oldalán, egy videó kíséretében, amelyben Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel és Andrej Babis cseh miniszterelnökkel is beszélget, először láthatólag kötetlen, vidám hangnemben a folyosón, majd hivatalosan, a tárgyalóasztal mellett is.

A kormányfő megerősítette: a Visegrádi Négyek szerda esti találkozója után csütörtökön Brüsszelben először az Európai Néppárt vezetőivel, majd az olasz miniszterelnök által összehívott „Kohézió barátai” csoport vezetőivel tárgyal az EU-csúcs előtt, majd sor kerül Volodimir zelenszkij ukrán elnökkel folytatott találkozójáraa is.

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Kezdőlap    Külföld    Magyar Péter videón üzent, máris találkozott Robert Ficóval is

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