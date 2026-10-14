Több gép is vészhelyzetet jelentett az európai légtérben

Kommandósok jelentek meg, harci gépek emelkedtek a magasba a németországi Nürnberg repterét érintő két keddi incidens egyikében. A repteret egy időre le is zárták, miután egy Korfuról érkező gép leadta az úgynevezett 7500-as squawk-kódot, ami gépeltérítésre utalt.

A hatóságok nem tudtak kapcsolatba lépni a személyzettel és ezért riadóztatták a német légierő két gépét is, amelyek a reptérig kísérték az utasszállítót. A rádiókapcsolat azonban helyreállt a géppel és ezután derült ki – ez a Corendon Airlines hivatalos magyarázata – hogy meghibásodott a rádiókommunikációs rendszer. A gép biztonságosan leszállt.

Az eset ugyanakkor csak növelte az orosz drónok berepülése miatti európai aggodalmakat. Nürnbergben kedden egy másik incidens is történt: a hajnali órákban három pilóta is egymástól függetlenül jelezte, hogy drónt észlelt a reptér környékén. A rendőrség átvizsgálta a környéket, de nem talált ilyen eszközt.

Egy további, keddi incidens során 7700-as, általános vészhelyzetre utaló kódot adott le a személyzet a British Airways Londonból a portugáliai Faróba tartó járata. A gép a francia partoknál megfordult és visszatért Gatwickre és később megjelent sajtóhírek szerint egy ablak megrepedése okozhatta a vészhelyzetet. A légitársaság viszont csak „kisebb műszaki hibát” ismert el.

A BA-járat mellett egy Ryanair gép is 7700-as vészjelzést adott le a brit légtérben – Rómából Dublinba tartva. Ebben az esetben azonban a gép biztonságosan leszállt az ír fővárosban és nem érkezett további magyarázat, hogy miért jelzett vészhelyzetet.

Egy további incidens pedig a Swiss légitársaság Stockholmból Zürichbe tartó járatával történt. A vészjelzést ebben az esetben érthető okból, azért adták le, azért, mert rosszul lett egy utas, aki orvosi segítségre szorult. Őt Hamburgban tették ki, majd a gép folytatta útját.

A keddi nap tehát „mozgalmas” volt az európai légiközlekedésben, de az nem mondható, hogy az incidensek közt kapcsolat lett volna és arról sem mutattak be bizonyítékot, hogy a felfokozott geopolitikai helyzethez kapcsolódó szabotázs történhetett volna.

A legsúlyosabb eset a nürnbergi reptér felé tartó, Korfuból indult járaté volt.

A német légierő szóvivője ennek kapcsán a Reutersnek elmondta, hogy havonta egy-két alkalommal riasztanak harci gépeket amiatt, hogy utasszállító gépekkel elvesztették a rádiókapcsolatot, ezért még ez a helyzet sem teljesen szokatlan.

Júliusban a NATO-kötelékébe tartozó magyar Gripen harci gépeket kellett riasztani, egy, a magyar médiában tévesen „kínaiként” leírt hongkongi gép miatt. A világ második legbiztonságosabb légitársasága, a Cathay Pacific járata Románia felett elvesztette a kapcsolatot a légiirányítókkal.

A későbbi vizsgálat szerint a pilóták „rossz rádiófrekvenciát választottak, mert a légiirányítóknak egy másik gépnek adott instrukcióira reagáltak”. A hongkongi légügyi hatóság ezek után a vonatkozó protokollok javítására és szigorúbb betartására kötelezte a légitársaságot.