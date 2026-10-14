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Egy nő próbálja eltenni a kézipoggyászát a repülőgép ülései fölött található tárolóba.
Nyitókép: Getty Images/ozgurcankaya

Több gép is vészhelyzetet jelentett az európai légtérben

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)
ELŐZMÉNYEK

Kedden négy európai légijárat is vészhelyzetbe került, de szerencsére nem történt személyi sérülés. Az egyik esetben azonban egy gépeltérítés vészkódját továbbították, ami hamisnak bizonyult. Egy további incidens pedig egy egyelőre magyarázat nélküli, technikai problémára utaló vészjelzés volt.

Kommandósok jelentek meg, harci gépek emelkedtek a magasba a németországi Nürnberg repterét érintő két keddi incidens egyikében. A repteret egy időre le is zárták, miután egy Korfuról érkező gép leadta az úgynevezett 7500-as squawk-kódot, ami gépeltérítésre utalt.

A hatóságok nem tudtak kapcsolatba lépni a személyzettel és ezért riadóztatták a német légierő két gépét is, amelyek a reptérig kísérték az utasszállítót. A rádiókapcsolat azonban helyreállt a géppel és ezután derült ki – ez a Corendon Airlines hivatalos magyarázata – hogy meghibásodott a rádiókommunikációs rendszer. A gép biztonságosan leszállt.

Az eset ugyanakkor csak növelte az orosz drónok berepülése miatti európai aggodalmakat. Nürnbergben kedden egy másik incidens is történt: a hajnali órákban három pilóta is egymástól függetlenül jelezte, hogy drónt észlelt a reptér környékén. A rendőrség átvizsgálta a környéket, de nem talált ilyen eszközt.

Egy további, keddi incidens során 7700-as, általános vészhelyzetre utaló kódot adott le a személyzet a British Airways Londonból a portugáliai Faróba tartó járata. A gép a francia partoknál megfordult és visszatért Gatwickre és később megjelent sajtóhírek szerint egy ablak megrepedése okozhatta a vészhelyzetet. A légitársaság viszont csak „kisebb műszaki hibát” ismert el.

A BA-járat mellett egy Ryanair gép is 7700-as vészjelzést adott le a brit légtérben – Rómából Dublinba tartva. Ebben az esetben azonban a gép biztonságosan leszállt az ír fővárosban és nem érkezett további magyarázat, hogy miért jelzett vészhelyzetet.

Egy további incidens pedig a Swiss légitársaság Stockholmból Zürichbe tartó járatával történt. A vészjelzést ebben az esetben érthető okból, azért adták le, azért, mert rosszul lett egy utas, aki orvosi segítségre szorult. Őt Hamburgban tették ki, majd a gép folytatta útját.

A keddi nap tehát „mozgalmas” volt az európai légiközlekedésben, de az nem mondható, hogy az incidensek közt kapcsolat lett volna és arról sem mutattak be bizonyítékot, hogy a felfokozott geopolitikai helyzethez kapcsolódó szabotázs történhetett volna.

A legsúlyosabb eset a nürnbergi reptér felé tartó, Korfuból indult járaté volt.

A német légierő szóvivője ennek kapcsán a Reutersnek elmondta, hogy havonta egy-két alkalommal riasztanak harci gépeket amiatt, hogy utasszállító gépekkel elvesztették a rádiókapcsolatot, ezért még ez a helyzet sem teljesen szokatlan.

Júliusban a NATO-kötelékébe tartozó magyar Gripen harci gépeket kellett riasztani, egy, a magyar médiában tévesen „kínaiként” leírt hongkongi gép miatt. A világ második legbiztonságosabb légitársasága, a Cathay Pacific járata Románia felett elvesztette a kapcsolatot a légiirányítókkal.

A későbbi vizsgálat szerint a pilóták „rossz rádiófrekvenciát választottak, mert a légiirányítóknak egy másik gépnek adott instrukcióira reagáltak”. A hongkongi légügyi hatóság ezek után a vonatkozó protokollok javítására és szigorúbb betartására kötelezte a légitársaságot.

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