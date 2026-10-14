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Kőkemény közlemény: ezért nem tűri meg az elektromos eszközöket a poggyásztérben a Wizz Air

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A légitársaság ismételten felhívta rá az utasok figyelmét, hogy hogyan szükséges szállítani, illetve a fedélzetre vinni a különböző okoseszközöket, tartalék akkumulátorokat, powerbank-eket.

A Wizz Airnél, bár eddig is szigorúan tilos volt a fedélzeten tölteni az elektronikus eszközöket, az iparágban előforduló esetek miatt a légitársaság közleményben ismételte el, hogy az utasok hogyan tudják biztonságban szállítani a lítiumakkumulátorral működő eszközeiket – írja a 24.hu.

A cég kiemelte: legutóbb vasárnap ütött ki tűz az IndiGo légitársaság egyik Delhiből Csennaiba tartó járatán, de az ehhez hasonló esetek egyre gyakoribbak világszerte.

A Wizz Air hangsúlyozta, hogy a legtöbb, mindennap használt elektronikai eszköz probléma nélkül felvihető a repülőgép fedélzetére, néhány esetben azonban különös figyelmet kell fordítani a szállításukra.

  • A külső akkumulátorok tartalékakkumulátornak minősülnek, ezért feladott poggyászban nem szállíthatók.
  • Ugyanez a szabály vonatkozik a tartalék-lítiumakkumulátorokra is.
  • Az elektromos cigarettákat szintén tilos feladott poggyászban szállítani, mivel véletlenül bekapcsolódhatnak, és túlmelegedhetnek.

A társaság azt javasolja, hogy az utasok a külső akkumulátorokat és az elektromos cigarettákat lehetőség szerint tartsák maguknál az utazás során. Használni őket a fedélzeten szigorúan tilos, de fontos, hogy kéznél legyenek, hogy könnyen ellenőrizhető legyen, nem melegedtek-e túl.

A Wizz Air a közleményben aláhúzza: elektronikai eszközeinket az indulás előtt töltsük fel. Egyben azokat az eszközöket is felsorolták, amik szállíthatók kézipoggyászban:

  • mobiltelefon,
  • táblagép,
  • laptop,
  • fényképezőgép,
  • külső akkumulátor (power bank),
  • tartalék-lítiumakkumulátor,
  • elektromos cigaretta.

A mobiltelefonok, táblagépek és laptopok szükség esetén általában feladott poggyászban is szállíthatók, amennyiben teljesen kikapcsolt állapotban vannak, és megfelelően védettek a véletlen bekapcsolódással, valamint a sérülésekkel szemben. Külső akkumulátorok, tartalék-lítiumakkumulátorok és elektromos cigaretták viszont nem helyezhetők el a feladott poggyászban.

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