Kőkemény közlemény: ezért nem tűri meg az elektromos eszközöket a poggyásztérben a Wizz Air

A Wizz Airnél, bár eddig is szigorúan tilos volt a fedélzeten tölteni az elektronikus eszközöket, az iparágban előforduló esetek miatt a légitársaság közleményben ismételte el, hogy az utasok hogyan tudják biztonságban szállítani a lítiumakkumulátorral működő eszközeiket – írja a 24.hu.

A cég kiemelte: legutóbb vasárnap ütött ki tűz az IndiGo légitársaság egyik Delhiből Csennaiba tartó járatán, de az ehhez hasonló esetek egyre gyakoribbak világszerte.

A Wizz Air hangsúlyozta, hogy a legtöbb, mindennap használt elektronikai eszköz probléma nélkül felvihető a repülőgép fedélzetére, néhány esetben azonban különös figyelmet kell fordítani a szállításukra.

A külső akkumulátorok tartalékakkumulátornak minősülnek, ezért feladott poggyászban nem szállíthatók.

Ugyanez a szabály vonatkozik a tartalék-lítiumakkumulátorokra is.

Az elektromos cigarettákat szintén tilos feladott poggyászban szállítani, mivel véletlenül bekapcsolódhatnak, és túlmelegedhetnek.

A társaság azt javasolja, hogy az utasok a külső akkumulátorokat és az elektromos cigarettákat lehetőség szerint tartsák maguknál az utazás során. Használni őket a fedélzeten szigorúan tilos, de fontos, hogy kéznél legyenek, hogy könnyen ellenőrizhető legyen, nem melegedtek-e túl.

A Wizz Air a közleményben aláhúzza: elektronikai eszközeinket az indulás előtt töltsük fel. Egyben azokat az eszközöket is felsorolták, amik szállíthatók kézipoggyászban:

mobiltelefon,

táblagép,

laptop,

fényképezőgép,

külső akkumulátor (power bank),

tartalék-lítiumakkumulátor,

elektromos cigaretta.

A mobiltelefonok, táblagépek és laptopok szükség esetén általában feladott poggyászban is szállíthatók, amennyiben teljesen kikapcsolt állapotban vannak, és megfelelően védettek a véletlen bekapcsolódással, valamint a sérülésekkel szemben. Külső akkumulátorok, tartalék-lítiumakkumulátorok és elektromos cigaretták viszont nem helyezhetők el a feladott poggyászban.