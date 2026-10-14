Sok órán keresztül kínozták a repülőgép utasait a vérszívók

A Quantas légitársaság több utasát is 17 órán keresztül csípték az ágyi poloskák, amíg október 9-én az ausztráliai Perth-ből induló járat megérkezett az olaszországi Rómába – írja a The Strait Times beszámolója nyomán az AC News.

A történtek miatt az október 10-re tervezett visszautat törölnie kellett a társaságnak, mivel megkezdték a gép mélyreható tisztítását.

A The Sydney Morning Herald beszámolója szerint az utasoknak antihisztamint adtakallergiás tünetek és viszketés ellen, illetve a a járattörlés által érintett utasok számára szállást biztosítottak. Emellett az eredeti indulásuktól számított 48 órán belül átfoglalták őket más járatokra.

„Őszintén elnézést kérünk a szombati, Rómából Perth-be tartó járat törléséért, amely lehetővé tette mérnökeink és karbantartó csapataink számára, hogy elvégezzék a repülőgép mélytisztítását, miután néhány turistaosztályú ülésnél problémát észleltek” – idézte a lap a légitársaság szóvivőjét.

A légitársaság közölte, hogy rendszeresen tisztítják a gépek utastereit. A mostani incidensben érintett repülőt ideiglenesen kivonták a forgalomból, a takarítás mellett fertőtlenítésre is szükség volt.