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Egy utasszállító repülőgép utastere.
Nyitókép: Unsplash

Sok órán keresztül kínozták a repülőgép utasait a vérszívók

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A Perthből Rómába tartó gép több utasát is összecsipkedték a fedélzeten élő élősködő ízeltlábúak, a légitársaság azonnal cselekedett.

A Quantas légitársaság több utasát is 17 órán keresztül csípték az ágyi poloskák, amíg október 9-én az ausztráliai Perth-ből induló járat megérkezett az olaszországi Rómába – írja a The Strait Times beszámolója nyomán az AC News.

A történtek miatt az október 10-re tervezett visszautat törölnie kellett a társaságnak, mivel megkezdték a gép mélyreható tisztítását.

A The Sydney Morning Herald beszámolója szerint az utasoknak antihisztamint adtakallergiás tünetek és viszketés ellen, illetve a a járattörlés által érintett utasok számára szállást biztosítottak. Emellett az eredeti indulásuktól számított 48 órán belül átfoglalták őket más járatokra.

„Őszintén elnézést kérünk a szombati, Rómából Perth-be tartó járat törléséért, amely lehetővé tette mérnökeink és karbantartó csapataink számára, hogy elvégezzék a repülőgép mélytisztítását, miután néhány turistaosztályú ülésnél problémát észleltek” – idézte a lap a légitársaság szóvivőjét.

A légitársaság közölte, hogy rendszeresen tisztítják a gépek utastereit. A mostani incidensben érintett repülőt ideiglenesen kivonták a forgalomból, a takarítás mellett fertőtlenítésre is szükség volt.

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