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Egy nő nyitott szája elővillanó fogakkal.
Nyitókép: Pexels

Megvadult a Hellboy-filmek sztárja, csúnyán megharapott egy légiutas-kísérőt

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Selma Blairnél „egészségügyi vészhelyzet” alakult ki a jogi képviselője szerint. A színésznő több embert is megtámadt egy repülőgépen, egyiküket kórházba kellett szállítani.

Selma Blairt vasárnap letartóztatták, miután egy repülőn légiutas-kísérőkre támadt. A színésznőt 20 ezer dolláros óvadék fejében engedték haza, ügye a Queens-i Büntetőbíróságon indult el – írja a Variety híradása nyomán a hvg.hu.

A színésznő a Delta légitársaság egyik, Los Angelesből New Yorkba tartó járatán utazott, amikor a gyanú szerint megütött egy légiutas-kísérőt, egy másikat pedig megharapott, illetve a repülőgép ajtaját is megkísérelte kinyitni.

A rendőrség már a repülőtéren várta, az intézkedés után kórházba vitték kivizsgálásra – akárcsak a megtámadott légiutas-kísérőket, akik közül az egyik kórházi kezelésre szorult.

A színésznő ügyvédje szerint védencénél „egészségügyi vészhelyzet” lépett fel, ezzel indokolva a viselkedését. Miután landolt a gép, orvosi ellátásban részesült, és stabilizálták az állapotát.

Az amerikai bulvárlap felidézte, hogy Selma Blairnek már korábban is voltak pszichotikus kitörései, legutóbb 2016-ban, szintén repülés közben, amikor az akkor négyéves kisfiával utazott. Blair azt az esetet annak tudta be, hogy – állítása szerint véletlenül – alkoholt ivott a gyógyszerére. Ezután nyilvánosan bocsánatot kért. A színésznőt 2018-ban diagnosztizálták szklerózis multiplexszel.

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