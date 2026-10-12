Pánik az égben, tűz gyulladt egy repülőgép utasterében – videó

Tűz ütött ki vasárnap az IndiGo légitársaság egyik Delhiből Csennaiba tartó járatának fedélzetén – írja a hvg.hu. A lángok az utastérbe, az ülések felett található csomagtárolóban lobbantak fel, miután kigyulladt az egyik utas hordozható akkumulátora.
Az Airbus járatának 16 órakor kellett volna landolnia, de a tűz miatt kényszerleszállást hajtott végre, Haidarábádba irányították át, ahol biztonságosan landolt.
A tüzet végül a személyzet oltotta el, a hatóságok szerint pedig az incidensben senki sem sérült meg. Az utasokat egy másik gép vitte el Csennaiba. Az esetről videó is készült a fedélzeten, ezen látszik, ahogy az utasok oltani próbálták a csomagteret.
An IndiGo flight operating from Delhi to Chennai reportedly made an emergency landing at Rajiv Gandhi International Airport in Shamshabad after a passenger's ????? ???? caught fire on board. The incident involved flight 6E6115, according to the sources. #IndiGo #ShamshabadAirport #Powerbank— Sudhakar Udumula (@sudhakarudumula) October 11, 2026