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Burkát viselő perzsa nő.
Nyitókép: Getty Images / James Strachan

Újabb európai ország tiltaná be az iskolákban a burka és a nikáb viselését

Infostart / InfoRádió - Szvetnik Endre (London)

Az olasz kormány arra készül, hogy az iskolákban megtiltja a burka és a nikáb viselését, és egyes osztályokban korlátozná a külföldi diákok számát is. Erről beszélt Giorgia Meloni miniszterelnök. Mindez egyelőre a kormány ötlete és egyelőre nem világos, átmegy-e a két javaslat a parlamenten.

Giorgia Meloni vasárnap, pártja ifjúsági szervezetének rendezvényén jelentette be, hogy

az olasz iskolákban megtiltanák az arcot teljesen vagy csaknem teljesen eltakaró muszlim viseletet. A burka az egész testet és az arcot is eltakarja, a nikáb pedig csak a szemet hagyja szabadon.

A javaslat nem vonatkozik a hidzsábra, amely a hajat és a nyakat takarja, de az arcot nem.

Meloni azt mondta: Olaszországban az iskolába fedetlen arccal kell járni, és szerinte a nemek közötti egyenlőség nem lehet alku tárgya. A kormány azt is előírná, hogy azoknak a külföldi diákoknak a szülei, akiknek gyermekei súlyos beilleszkedési nehézségekkel küzdenek, kötelezően tanuljanak olaszul.

„Az olasz gyerekek az osztályteremben nem érezhetik magukat úgy, mintha kisebbség lennének” – tette még hozzá.

„Ha több lesz vagy többségbe kerülnek azok a gyerekek, akik nem értik az oktatás nyelvét, az többé már nem integráció, hanem elhanyagolás” – mondta még.

A Politico szerint Olaszországban körülbelül 930 ezer, nem olasz állampolgárságú gyerek tanul, ami az iskolás állomány több, mint 11 és fél százaléka. Ugyanakkor az elmúlt években 4 és fél százalékkal esett az iskolába járó külföldi kiskorúak száma.

A tervek között szerepel egy törvényben rögzített felső határ is arra, hogy egy-egy osztályban hány külföldi diák tanulhat. Olaszországban már 2010 óta létezik egy 30 százalékos irányadó korlát, ezt azonban a gyakorlatban sok kivétellel alkalmazták. Az olasz iskola igazgatók szövetségének vezetője szerint egy új, kötelező törvényi korlát technikai problémákat okozhat: ha egy adott környéken a külföldi hátterű gyerekek vannak többségben, nem lehet egyszerűen máshová küldeni őket.

A teljes arcot eltakaró viselet iskolai tilalmának ötlete egyébként nem új Olaszországban.

Giuseppe Valditara oktatási miniszter már augusztusban felvetette, hogy a burka tilalmát a biztonsági törvényhez kapcsolódó módosítással vezetnék be.

Akkor azzal érvelt, hogy a tilalom a nők méltóságát és a férfiak és nők közötti egyenlőséget szolgálná. A javaslatot ugyanakkor az ellenzék és a pedagógus-szakszervezet is bírálta, mondván, hogy az integráció helyett inkább az asszimilációt erőlteti.

Európában több országban már létezik hasonló korlátozás. Franciaországban, Belgiumban és Dániában általánosabb, az arcot eltakaró ruházatra vonatkozó tilalom, Ausztriában pedig szeptembertől a 14 év alatti lányok iskolai fejkendő-viselete is tilos. Olaszország tehát egy már létező európai gyakorlatba illesztené be az iskolai tilalmat, miközben a külföldi diákok számának törvényi korlátozására máshol nincs példa.

Jelenleg mindez csak terv, amit a kormányak a parlament elé kell vinnie. A kérdés várhatóan komoly politikai vitát vált ki Olaszországban, különösen azért, mert a jövő évi parlamenti választás előtt a bevándorlás és az integráció egyre fontosabb politikai témává válik.

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