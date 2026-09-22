Donald Trump az ukrán elnökhöz fordult az energiaárak miatt

Donald Trump és Volodimir Zelenszkij találkozóján várhatóan az energetikai hálózat elleni támadások visszafogása lesz az egyik legfontosabb téma. Az amerikai elnök vasárnap néhány órával azután beszélt ukrán partnerével, hogy az ukránok pusztító drón- és rakétatámadást indítottak Moszkva és egy ottani olajfinomító ellen.

„Dízel, dízel, dízel” – egy fehérházi bennfentes szerint ez volt Trump fő mondanivalója a telefonbeszélgetés idején. Tudósítások szerint megpróbált nyomást gyakorolni Zelenszkijre, hogy állítsa le az orosz dízel-hálózat elleni támadásokat.

A Financial Times szerint Trumpot elsősorban az aggasztja, hogy a kieső orosz finomítói kapacitás tovább növeli a dízel világpiaci árait. Trump számára égetően fontos a dízel árának leszorítása, mert pártja nagyszámú szavazatot veszíthet emiatt a közelgő, félidős választásokon. Az amerikai polgárok most azzal szembesültek, hogy a dízel átlagára hétfőn gallononként 6 dollár 51 centre emelkedett, ami 76 százalékkal magasabb az egy évvel korábbinál.

Trump hétfőn azt írta, hogy Oroszország „elvesztette az ellenőrzést” dízel-ágazata fölött, mert számos finomítóját találat érte, és legalább átmenetileg le kellett állítani őket. Az ukrán dróncsapások valóban jelentős orosz finomítói kapacitást érintettek: szeptemberben Oroszország hat legnagyobb dízelgyártó finomítója közül három leállította vagy jelentősen visszafogta a termelést.

Az áremelkedés okairól azonban nem mindenki ért egyet Trumppal. Elemzések szerint a február óta tartó iráni háború, a közel-keleti üzemanyag-ellátás zavarai és a finomítói kapacitások kiesése nagyobb szerepet játszhatnak a globális hiányban, mint az ukrán támadások. Oroszország közben korlátozza a dízel kivitelét is, így a korábban jelentős orosz export egy része kiesett a világpiacról.

Zelenszkij ugyanakkor nem zárkózik el az energetikai deeszkalációtól. Ahogy fogalmazott: Ukrajna kész leállítani az orosz olajfinomítók elleni támadásokat, ha Moszkva is beszünteti az ukrán energetikai infrastruktúra és más kritikus létesítmények elleni csapásokat. Szerinte a konkrét és kölcsönös lépések megnyithatják az utat a további diplomáciai tárgyalások előtt.

Kijev számára azonban az oroszországi energetikai célpontok támadása fontos eszköz az orosz hadigépezet gyengítésére. Oroszország ugyanis az ukrán energetikai infrastruktúrát támadja, és Kijev attól tart, hogy Moszkva a közelgő télen újabb nagy csapásokat indít az áram- és fűtési rendszer ellen. Az orosz finomítókat közben már drónelhárító hálókkal is igyekeznek védeni.

A találkozó előtt Zelenszkij azt mondta, hogy fontos beszélgetést folytattak Trumppal, és szerinte a New York-i megbeszélés sok mindent megváltoztathat. Ukrán források ugyanakkor egyelőre nem várnak áttörést. Zelenszkij azt is megemlítette, hogy kész személyesen tárgyalni Vlagyimir Putyin orosz elnökkel – bár, ha ez megtörténik – „nem lesz az élete legjobb napja”.