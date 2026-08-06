ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
363.18
usd:
314.64
bux:
148037.84
2026. augusztus 6. csütörtök Berta, Bettina
24 óra Ukrajna Hőség
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pixabay

Tömegesen keresik a kútfúrókat Szlovákiában

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Kiszáradó kutak és egyre mélyebbre nyúló fúrófejek: Szlovákiában az egymást követő száraz időszakok miatt egyre több helyen apad el a talajvíz. A lakosság és a mezőgazdasági termelők tömegesen fordulnak kútfúrókhoz, a szakemberek naptára pedig zsúfolásig megtelt. A megnövekedett igények miatt egy év alatt 20–30 százalékkal emelkedett a kútfúró cégek megrendeléseinek száma.

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet legfrissebb adatai komoly gondokat jeleznek. A talajvíz szintje az ország jelentős részén elmarad a sokéves átlagtól.

Még Szlovákia legnagyobb ivóvízbázisában, a Csallóközben is érezhető a csökkenés, ahol a talajvízszint jelenleg 20–40 centiméterrel alacsonyabb a megszokottnál.

Igaz, a Csallóköz középső részén a bősi vízlépcső még tartja a szintet. Pozsony környékén és a vízerőmű alatti szakaszokon viszont sokkal súlyosabb a helyzet: ott nem ritka az egy métert meghaladó vízszintcsökkenés sem. A vízhiányt elsőként a kiskerttulajdonosok és a gazdálkodók tapasztalják meg. A szakemberekhez egymás után érkeznek a hívások olyan kétségbeesett tulajdonosoktól, akiknek a korábban jól működő, négy-hat méter mély ásott kútjaik teljesen kiszáradtak.

Mélyebbre kell ásni

A megoldást sokan az új, fúrt kutakban látják, de a mélységek megnőttek. Míg korábban a 10–12 méteres fúrások elegendőek voltak, ma sok helyen a 20 métert is el kell érni. Sőt, a geológiai adottságoktól függően az ország egyes részein még ennél is jóval mélyebbre kell menni.

A fővárostól északra, például Stomfa környékén, ahol régebben 40–50 méter után már vizet találtak, ma már a 100–120 méteres fúrások sem számítanak ritkaságnak – és még így sem garantált a siker.

A hidrológusok és a kútfúrók hangsúlyozzák: nemcsak az aktuális nyári hőség áll a háttérben. A probléma gyökere a klímaváltozásban és a csapadékmintázatok átalakulásában rejlik. Az elmúlt években a csapadék kiszámíthatatlanná vált, a telek pedig hómentesek. Márpedig a lassan elolvadó hótakaró hiányában a felszín alatti vízkészletek egyszerűen nem tudnak újratöltődni. Ezt a problémát tetézi, hogy a Duna alacsony vízállása miatt a folyó közelében lévő kutak teljesítménye is visszaesett. A megnövekedett igények miatt a kútfúró vállalkozások szolgáltatásai iránt egyetlen év alatt 20–30 százalékkal nőtt a kereslet. A legtöbb megkeresés a nyári kánikula idején érkezik, amikor az öntözési időszakban hirtelen kiderül, hogy a meglévő kút cserbenhagyta a tulajdonosát.

A szakma tapasztalt képviselői azonban óvatosságra is intenek. A megugrott keresletet kihasználva egyre több olyan álszakember jelenik meg a piacon, akik internetes videókból próbálják elsajátítani a mesterséget. A szakszerűtlenül, gyorstalpaló tudással elkészített kutak szinte biztosan gyenge minőségűek, és rövid időn belül komoly anyagi károkat, csalódást okozhatnak a megrendelőknek.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Tömegesen keresik a kútfúrókat Szlovákiában

szlovákia

vízellátás

kutak

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Cser-Palkovics András a fehérvári tarlótűzről: bármikor keletkezhet hasonló, kezdeni kell valamit a zártkerti ingatlanokkal

Cser-Palkovics András a fehérvári tarlótűzről: bármikor keletkezhet hasonló, kezdeni kell valamit a zártkerti ingatlanokkal
Több mint hat órán át küzdöttek a tűzoltók szerdán, mire meg tudták fékezni a székesfehérvári tarlótüzet, ami a lakott területet is elérte. A város polgármestere, Cser-Palkovics András az InfoRádióban arról beszélt, hogy sajos keletkezett anyagi kár, bár még nem tudni, hogy mekkora, és hogy a mostani eset remekül bizonyítja, hogy bizony kezdeni kell valamit tűzvédelmi szempontból a szorosan beépített, növényzettel sűrűn benőtt zártkerti területekkel.
 

Brutális volt a szerdai hőség, hajszálon múlt a melegrekord a Kékestetőn

Kertek helyett ma már katlanjaink vannak: mostantól változtatni kell

Magyar Péter: túl a mélyponton

Orbán Anita: Szlovákia sem tart vissza Duna-vizet, ott is nagy a vízhiány

Vörös riasztás mindenhol: a szerdainál is durvább nap következhet

A polgárőrök segítségét kérik az állatvédők a hőség miatt

VIDEÓ
Virtuális tesztelés - szimulációk. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Koós Gábor
Parlamenti ketrecharc és az új ellenállási stratégia. Bóka János, Inforádió, Aréna
Sziget: kinek kell még az egy hét együttlét? Gerendai Károly, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.06. csütörtök, 18:00
Aszódi Attila
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Természettudományi Karának dékánja
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Két napja lángol az oroszok legnagyobb finomítója, készül a végső csata az ukrán erődvárosért - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Két napja lángol az oroszok legnagyobb finomítója, készül a végső csata az ukrán erődvárosért - Híreink az orosz-ukrán háborúból csütörtökön

Második napja támadják ukrán drónok Oroszország egyik legnagyobb olajfinomítóját, a Szlavneft-Janosz komplexumot. A finomító több mint 700 kilométerre fekszik az ukrán határtól. A Donbasz egyik utolsó, még ukrán kézen lévő városában, az erődként funkcionáló Kramatorszkban folytatódik a civilek evakuációja, ahogy a front egyre közelebb kúszik a település határához. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő roham indult ezekben a városokban, alig maradt kiadó lakás

Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő roham indult ezekben a városokban, alig maradt kiadó lakás

A ponthatárok kihirdetése után beinduló albérletpiaci főszezon idén jóval visszafogottabban rajtolt,

BBC
Business Sport Travel Science
Ukraine hits two Russian oil refineries in 'long-range' attacks, says Zelensky

Ukraine hits two Russian oil refineries in 'long-range' attacks, says Zelensky

In Yaroslavl, about 150 miles north-east of Moscow, huge clouds of black smoke could be seen over the Slavneft-Yanos refinery after a Ukrainian drone attack.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 6. 10:28
Amerikai előválasztások: a demokratáknál már dúl a csata
2026. augusztus 5. 10:55
Donald Trump ellőtte szinte az összes korszerű föld-föld rakétáját
×
×