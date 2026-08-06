Tömegesen keresik a kútfúrókat Szlovákiában

A Szlovák Hidrometeorológiai Intézet legfrissebb adatai komoly gondokat jeleznek. A talajvíz szintje az ország jelentős részén elmarad a sokéves átlagtól.

Még Szlovákia legnagyobb ivóvízbázisában, a Csallóközben is érezhető a csökkenés, ahol a talajvízszint jelenleg 20–40 centiméterrel alacsonyabb a megszokottnál.

Igaz, a Csallóköz középső részén a bősi vízlépcső még tartja a szintet. Pozsony környékén és a vízerőmű alatti szakaszokon viszont sokkal súlyosabb a helyzet: ott nem ritka az egy métert meghaladó vízszintcsökkenés sem. A vízhiányt elsőként a kiskerttulajdonosok és a gazdálkodók tapasztalják meg. A szakemberekhez egymás után érkeznek a hívások olyan kétségbeesett tulajdonosoktól, akiknek a korábban jól működő, négy-hat méter mély ásott kútjaik teljesen kiszáradtak.

Mélyebbre kell ásni

A megoldást sokan az új, fúrt kutakban látják, de a mélységek megnőttek. Míg korábban a 10–12 méteres fúrások elegendőek voltak, ma sok helyen a 20 métert is el kell érni. Sőt, a geológiai adottságoktól függően az ország egyes részein még ennél is jóval mélyebbre kell menni.

A fővárostól északra, például Stomfa környékén, ahol régebben 40–50 méter után már vizet találtak, ma már a 100–120 méteres fúrások sem számítanak ritkaságnak – és még így sem garantált a siker.

A hidrológusok és a kútfúrók hangsúlyozzák: nemcsak az aktuális nyári hőség áll a háttérben. A probléma gyökere a klímaváltozásban és a csapadékmintázatok átalakulásában rejlik. Az elmúlt években a csapadék kiszámíthatatlanná vált, a telek pedig hómentesek. Márpedig a lassan elolvadó hótakaró hiányában a felszín alatti vízkészletek egyszerűen nem tudnak újratöltődni. Ezt a problémát tetézi, hogy a Duna alacsony vízállása miatt a folyó közelében lévő kutak teljesítménye is visszaesett. A megnövekedett igények miatt a kútfúró vállalkozások szolgáltatásai iránt egyetlen év alatt 20–30 százalékkal nőtt a kereslet. A legtöbb megkeresés a nyári kánikula idején érkezik, amikor az öntözési időszakban hirtelen kiderül, hogy a meglévő kút cserbenhagyta a tulajdonosát.

A szakma tapasztalt képviselői azonban óvatosságra is intenek. A megugrott keresletet kihasználva egyre több olyan álszakember jelenik meg a piacon, akik internetes videókból próbálják elsajátítani a mesterséget. A szakszerűtlenül, gyorstalpaló tudással elkészített kutak szinte biztosan gyenge minőségűek, és rövid időn belül komoly anyagi károkat, csalódást okozhatnak a megrendelőknek.