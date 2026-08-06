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Az ezüstérmes Betlehem Dávid a férfi nyíltvízi úszók 5 kilométeres versenyének éremátadása után a párizsi vizes Európa-bajnokságon 2026. augusztus 5-én.
Nyitókép: MTI Fotószerkesztõség/Hegedüs Róbert

Úszó-Eb – Megszólalt a két ezüst után Betlehem Dávid

InfoRádió

Rövid idő alatt két ezüstérmet nyert a párizsi úszó eb-n Betlehem Dávid, olimpiai bronzérmes, többszörös Európa-bajnoki érmes nyíltvízi úszó.

Az úszót egyebek mellett arról kérdezte élő adásban az InfoRádió, hogy mennyire elégedett az Eb-n elért eredményeivel.

„Teljes mértékben, főleg azért, mert egy olyan úszó vert meg újra, aki tényleg a világ egyik legjobbja, többször volt a világ legjobb nyíltvízi úszója, illetve medencében is kiváló, szóval egyáltalán nem vagyok csalódott, meg megtudom azt, hogy ha vizes-világbajnokság lett volna, akkor ugyanúgy két ezüsttel állok itt” – mondta Betlehem Dávid.

Arról is beszélt, hogy a két ezüst most felér számára egy aranyéremmel. Mégpedig azért, mert elmondása szerint kimagasló volt, amit mutatott a Világkupa-sorozatban, hiszen meg is tudta nyerni.

„Mi nem csak erre az egy versenyre összpontosítottunk, hanem tényleg egész évben próbáltunk minél többet versenyezni és jól versenyezni, hogy amikor eljön az olimpia, akkor még több versenytapasztalatom legyen”

– mondta Betlehem Dávid.

Az olimpiai bronzérmes kiemelte, hogy azon voltak az edzőjével, hogy a hideg vizet és a nagy hullámokat szokják, legyen ez Ibizán, Setúbalban, vagy éppen Olaszországban, és ha kell betegen, kisebb sérülésekkel, de ússza végig, hiszen tényleg bármi lehet az olimpián, és készen kell, hogy álljon.

Az elmúlt szezonban érezhető komoly előrelépéséről Betlehem Dávid elmondta: nehéz lenne mindent felsorolni, de szerinte annak, hogy egy olyan csapat veszi körül Veszprémben – a személyi edzője, Fridvalszky Marcell, az úszóedzője, Szokolai László vagy épp masszőrök, terapeuták –, akik tényleg profik, és csak azért vannak, hogy ő a világ legjobbja legyen.

Arra a kérdésre, hogy miként kezelik egymás sikereit, hiszen a klubban ott van még Rasovszky Kristóf, Fábián Bettina és Mihályvári-Farkas Viktória is, utóbbi pedig szintén két ezüstérmet szerzett, Betlehem annyit mondott: „nagyon örülünk neki, hogy a lányoknál is vannak érmeink, ez nagyon pozitív, és tényleg örülök neki, hogy több érmünk van. Az mondjuk fura, hogy ha én bekezdek egy ezüsttel, akkor Viki egy ezüsttel válaszol rá, jobb lenne, hogy ha én bármivel kezdek, ő egy arannyal válaszolna, de reméljük, hogy még van azért a knock-out, illetve a váltó, hogy tudunk javítani úgymond, és ezt is lehet cserélni egy aranyra”.

A folytatásról szólva elmondta, hogy jól érzi magát, várja az Eb további eseményeit, bár kicsit elfáradt az 5 kilométer után, mivel nagy volt az iram.

A cikk Farkas Dávid interjúja alapján készült.

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Kezdőlap    Sport    Úszó-Eb – Megszólalt a két ezüst után Betlehem Dávid

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