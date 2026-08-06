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Márton Anita világbajnoki ezüstérmes, olimpiai bronzérmes súlylökõ, amikor elhelyezi kézlenyomatát a Magyar Sportcsillagok Falán a Testnevelési Egyetem aulájában 2026. május 7-én.
Nyitókép: Soós Lajos

Híres olimpikon is elindul az atlétikai szövetség elnöki posztjáért

InfoRádió

Több egyesületi vezető, atléta és edző is megkereste az elmúlt hetekben az olimpiai bronzérmes, világbajnok súlylökő Tajti-Márton Anitát, hogy induljon el a Magyar Atlétikai Szövetség szeptember 2-án tartandó rendkívüli közgyűlésen az elnöki posztért.

Az InfoRádiónak azt mondta, hogy a sportágnak megújulásra van szüksége, ezért vállalja a megmérettetést, és az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás vagy az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián példája is mutatja, hogy korábbi sikeres sportolók képesek egy szakszövetség vezetésére.

Korábban nem gondolkozott ezen, de az elmúlt időszakban többen is megkeresték egyesületi vezetők, atléták, edzők, hogy pályázza meg az elnöki pozíciót.

„A legutolsó rendkívüli küldöttgyűlésen ugye bizalmat szavaztunk Németh Zsolt alelnöknek, Rivoczky-Farkas György alelnöknek, illetve Tölgyessy Elődnek. Ők utána személyesen is megkerestek azzal, hogy vállalnám-e ezt a megtisztelő feladatot, hogy a magyar atlétika élére álljak esetlegesen, amennyiben a küldöttek is ezt megerősítik” – mondta Tajti-Márton Anita.

A világbajnok súlylökő szerint a legfőbb cél, hogy a magyar atlétika egy kicsit megújuljon, hiszen szükség van erre a megújulásra.

Szavai szerint más szakszövetségeknél is megújult a vezetés, illetve a piac, a közönség kiszolgálása is, így úgy gondolja, hogy ez egy nagyon fontos szempont, és most már szerinte azért a magyar atlétikában dolgozók nagy része is azt érezte az elmúlt időszakban, hogy szükség van egy kicsit más irányvonalra, más meglátásra, szemléletmódra, illetve talán arra, hogy egy kicsit jobban képviselve legyenek az egyesületek és a benne tevékenykedők, beszéljünk akár ugye edzőkről, sportolókról.

Arra a kérdésre, hogy motivációt jelent-e számára, hogy az elmúlt időszakban az olimpiai bajnok Lőrincz Tamás lett a birkózószövetség elnöke, az olimpiai bronzérmes Tóth Krisztián, a Judo Szövetség elnöke, annyit mondott: mindenképpen,de ne felejtsük ki Nagy Pétert sem, aki ugye szintén olimpiai nyolcadik helyezett, többszörös olimpikon magyar súlyemelőnk, aki ugye a Súlyemelő Szövetség elnöki pozícióját vette át.

„Én úgy gondolom, hogy ebből is látható az, hogy egy sikeres és elismert sportolói háttérrel rendelkező elnök is jól el tudja látni ezt a pozíciót, még mondjuk annak ellenére is, ha nem ilyen jellegű végzettséggel rendelkezik. Szerintem mindenféleképpen fontos az, hogy egy elnök ismert legyen, elismert legyen, tudjon kommunikálni, jól tudjon kommunikálni, és megfelelő képviseletet tudjon akár országosan, akár nemzetközileg nyújtani a szövetség, illetve az egyesületek számára. És igen, úgy gondolom, hogy én erre képes vagyok, és hogy el tudjuk látni ezt a feladatot."

A Tajti-Márton Anitával készült teljes interjút pénteken este, fél nyolc után hallhatják Ötkarika című műsorunkban.

Az interjút Kalapos Mihály készítette.

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