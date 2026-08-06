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Járókelõk a rendkívül alacsony vízállású Dunánál az Ínség-sziklánál, a Raul Wallenber rakpart Szabadág híd elõtti szakaszán 2026. augusztus 3-án. Az ország egész területén harmadfokú hõségriasztás van érvényben, a napokban helyenként negyvenfokos hõmérsékletre is számítani kell.
Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Jó hír érkezett a Duna vízállásáról, itt a kormány gyorsjelentése a helyzetről

Infostart / MTI

Péntektől keddig megint tartós hőség lesz. Miközben a Duna emelkedik, a Balaton vízállása tovább csökkent. A Velencei-tó stagnál, de 24 centivel van a valaha volt legalacsonyabb alatt. 22 vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon rendeltek el sebességkorlátozást.

A Duna Paksnál az elmúlt 24 órában négy centimétert emelkedett, az emelkedő tendencia tovább folytatódott – tették közzé a kormany.hu oldalon a hőségriasztásról csütörtök délelőtt.

Azt írták: a vízrajzi adatok alapján a Duna vízállása szerdán 7 órakor -134 cm volt. A vízhőmérséklet Paks állomásnál 27,9 Celsius-fok. A paksi atomerőműnél a biztonságos műszaki tevékenység fenntartása érdekében 16 szivattyú van a szivattyúállásoknál, és további négy a kikötőben, tizenegy pedig a parton áll tartalékként - jelezték.

Az Élő Környezetért Felelős Minisztérium az Országos Vízügyi Főigazgatóság adatszolgáltatása alapján közölte továbbá, hogy

a Balaton átlag vízállása 54 centiméter volt, szerdán a vízszint egy centiméterrel csökkent.

A Velencei tó vízállása 29 centiméter, az elmúlt napon a vízszint nem változott, azonban a tó vízállása 24 centiméterrel van a valaha mért legkisebb vízállás szintje alatt.

A harmadfokú hőségriasztás feltételei egyértelműen fennállnak, és a jelenlegi előrejelzés alapján

péntektől keddig tartós, rendkívül erős, péntekig éjszaka is csak mérsékelten csökkenő hőterheléssel kell számolni.

A Gazdasági és Energetikai Minisztérium által a MAVIR Zrt. adatai alapján készített tájékoztatás szerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés szerdán 19.45 órakor 6750 megawatt volt, a várható bruttó csúcsidei rendszerterhelés csütörtökön 6700 megawatt lehet. A paksi atomerőmű aktuális visszaterhelési értéke: 1770 megawatt, így az erőmű 2000 megawatt helyett 230 megawatton termel.

A Dunamenti Erőmű G3-as egységénél szerdán 17.39 óra és 20.00 óra között a tápszivattyú túlmelegedése miatt üzemzavaros volt - tették hozzá.

Az Egészségügyi Minisztérium azt közölte, hogy az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint országosan 27 esetben kellett mentőt riasztani a hőség okozta tünetek miatt.

Az Országos Kórházi Főigazgatóság napi jelentése alapján szerdán nyolc esetben történt klímával vagy léghűtővel kapcsolatos meghibásodás.

A győri kórház főépületében és az E épületben egy transzformátor állomás zárlata miatt megszűnt az áramellátás, amit az aggregátor üzemeltetésével pótoltak. Az intenzív osztályról a betegeket áthelyezték más épületekbe. A helyreállítás az éjszakai órákban elkezdődött, amelyhez a katasztrófavédelmi igazgatóság világító berendezéseket telepített.

A Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint a Közbeszerzési és Ellátási Főigazgatóság felelősségi körébe tartozó, fekvőbeteg-ellátó intézmények üzemeltetésében lévő klímaberendezéseknél javításokat kellett végezni a miskolci, a gyöngyösi, a kecskeméti, az ajkai, a győri, a szombathelyi kórházban, a szolnoki MÁV Kórházban, a fővárosban a Gottsegen György Országos Kardiovaszkuláris Intézetben és az Országos Onkológiai Intézetben.

A Közlekedési és Beruházási Minisztérium jelezte, hogy az extrém magas hőmérséklet miatt

22 vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon rendeltek el sebességkorlátozást.

A MÁV-csoport szerdán 19 691 palack vizet osztott ki az utasok részére a főbb vasútállomásokon és autóbusz pályaudvarokon.

A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tűzoltóságok szerdán 94 esetben vonultak erdőt és vegetációt érintő tűzhöz. Magyarország egész területén tűzgyújtási tilalom van érvényben.

A Magyar Honvédségnél a katonai szervezetek ivóvizet szállító, zacskózott ivóvizet előállító, szállító és tároló képességei, valamint a légi tűzoltási képesség rendelkezésre áll, 43 940 zacskó ivóvíz áll készleten.

A honvédség a csabdi-vasztélypusztai víztározóba ivóvízet szállít Szárról, Budapestről Szentendrére és Pócsmegyerről Tahitótfaluba is folyamatosan szállítják az ivóvizet. Az Újbudai Közterület-felügyelet telephelyére ezer zacskózott vizet vittek.

A katasztrófavédelem szerda délután helikopteres tűzoltást igényelt a dédestapolcsányi tűzesethez, ahová két honvédségi helikopter érkezett Szolnokról.

A területi védelmi bizottságok tájékoztatása szerint szerdán 1361 helyszínen volt vízosztás, 817 helyszínen pedig párakapu üzemelt.

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Kezdőlap    Belföld    Jó hír érkezett a Duna vízállásáról, itt a kormány gyorsjelentése a helyzetről

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Péntektől keddig megint tartós hőség lesz. Miközben a Duna emelkedik, a Balaton vízállása tovább csökkent. A Velencei-tó stagnál, de 24 centivel van a valaha volt legalacsonyabb alatt. 22 vasútvonalon, valamint öt HÉV-vonalon rendeltek el sebességkorlátozást.
 

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