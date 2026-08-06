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Nyitókép: Pixabay

Brutális volt a szerdai hőség, hajszálon múlt a melegrekord a Kékestetőn

Infostart / MTI

Az országos napi átlag maximumhőmérséklet magabiztosan átlépte a harminckilenc fokot, a középhőmérsékleti rekord azonban nem dőlt meg.

A napi maximumhőmérséklet országos átlaga 39,2 Celsius-fok volt szerdán – közölte a HungaroMet Zrt. csütörtökön Facebook-oldalán.

Kékestetőn egy tized Celsius-fokkal maradt el (31,3 Celsius-fok) a napi legmagasabb hőmérséklet a valaha mért legmagasabb, 31,4 fokos értéktől.

A napi középhőmérséklet szerdán több helyen 30 fok felett alakult, a legmelegebb nap Sopronban volt (32,6 Celsius-fokos napi középhőmérséklet), de Budapesten Lágymányoson és a János-hegyen, Dunaújvárosban, Tevelben, Püspökszilágyon, Bodán, Győrben és Sülysápon is 31,8 Celsius-fok feletti napi középhőmérsékletet mértek. A rekordnak számító, június 29-én mért 33,4 Celsius-fokos napi középhőmérsékleti rekord nem dőlt meg.

Még a legalacsonyabb napi középhőmérséklet is közel 26 Celsius-fok volt, a legenyhébb nap Zabarban és Főnyeden volt 25,9 Celsius-fokos napi középhőmérséklettel.

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Brutális volt a szerdai hőség, hajszálon múlt a melegrekord a Kékestetőn

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